«Видите, какая я лохматая и покусанная – вот так и выглядит полевая журналистика»

Сценарист и режиссер Юлия Невская рассказывает про свой новый проект – «Стены Русского Севера», полнометражный документальный фильм о сохранении старинной деревянной архитектуры Архангельской области. О стенах, возведенных века назад и вросших в холодную северную землю, и о людях, которые их сохраняют и не дают им окончательно стать прошлым. Пока есть люди, рассказывает Юлия, будут жить и деревянные стены.

Север в целом для меня очень важная история, много моих материалов, сделанных в разном формате, связаны с ним. Недавно редактор, с которым мы знакомы уже пару лет, очень удивилась, узнав, что я не из Архангельска, а из Москвы. Если север на тебе отпечатался, то ты уже с ним связан больше, чем с любым другим местом. Ты пропал и без него больше не сможешь. Те, кто с этой магией столкнулись, поймут.

Момент этого самого судьбоносного знакомства у меня произошел в 2017 году по дороге на Соловки. По сути, совсем недавно. И приблизительно тогда же я узнала о проблеме сохранения памятников деревянного зодчества северного региона. В итоге обе эти темы стали для меня ключевыми.

Почему я, категорическая нехристь, стала своими историями пытаться помогать памятникам деревянного зодчества, которые по большей части храмы? Долго даже для себя не могла полностью объяснить. Просто внутренняя чуйка говорила «так правильно», и у меня в этом не было и нет сомнений.

Кроме того, в том же 2017 году я познакомилась с Дмитрием Александровичем Соколовым, плотником-реставратором. Совершенно удивительный человек, который умел собирать вокруг себя людей. Он стал моим проводником в более глубокое понимание севера и его зодчества. Дмитрий Александрович стал для меня очень важным человеком, в некоторой степени родительской фигурой, как и для многих, кто был рядом с ним. Очень захотелось помочь в его деле. Фильм посвящён его памяти. Кстати, Дмитрий Александрович тоже не был православным, но храмов спас множество.

Дмитрий Александрович во время экспедиции в Коми, 2018 год

Со временем я ответила себе на вопрос, что в этих памятниках такого важного для меня. И совершенно изумилась, когда один из героев нашего фильма сказал об этом, сформулировал ровно то, что я чувствую. Отец Роман из Емецка в коротком интервью сказал то, что стало ключевой фразой фильма: «Эти храмы – они символы присутствия нашего на этой земле. Если их не будет здесь, то нас здесь и не было — чистая земля будет. Поэтому надо стараться сохранить их, чтобы они были памятниками, маяками того, что мы здесь жили и продолжаем жить».

Храм в деревне Гридинская Вельского района Архангельской области

Так вот, «Стены Русского Севера» – это важная веха в работе над двумя ключевыми темами моего творчества и настоящее признание в любви северу, его маякам и людям.

Технически для меня формат документального фильма сложнее, чем история из фото и текста. Хотя здесь командная работа, и мне не нужно делать все самой, есть операторы, монтажёр. Многие организационные задачи берет на себя мой соавтор Галина Самыловская.

За работой: режиссер Юлия Невская и соавтор и редактор Галина Самыловская. Съемная квартира в Вельске (Архангельская область)

Проблема только в том, что когда работаешь командой, сложнее сближаться с героями, проживать моменты вместе с ними. Должно пройти много времени, чтобы герой открылся, когда вокруг него толпа. Один на один найти близость проще. Но команда у нас сработанная и душевная, так что кажется мы справились. В экспедиции с нами был оператор Алексей Лобов, его кадры лучше увидеть, чем я буду их описывать здесь. А режиссер монтажа, Константин Кланг, потом собрал их вместе очень органично. Но фильм, надеюсь, охватит большую аудиторию, чем статьи, и больше тронет людей. Так что спасибо Фонду культурных инициатив за финансовую поддержку и возможность снять эту историю.

Мы много времени проводили в дороге. Ехали от одного объекта до другого. Останавливались, встречались с героями, снимали. Темп получился достаточно интенсивный. Отдельно было забавно, что в этот график мне пришлось вставить экзамены у студентов, по удаленке. А Галина участвовала в конференции для НКО, рассказывала на несколько сотен человек о нюансах грантрайтинга, сидя на краю лодки в Ошевенске. Своим студентам я так и сказала: «Видите, какая я лохматая и покусанная, вот так выглядит полевая журналистика».

Ночевали мы где получалось. Иногда снимали гостиницы или квартиры, иногда жили в избах, которые предназначены для волонтеров из реставрационных отрядов. Нам все местные, кто занимается сохранением памятников, очень помогали, встречали гостеприимно.

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Юлия Невская в перерыве между съемками

Проблемой была мошка. Даже местные говорили, что в этом году она хищная как никогда. У нас до сих пор от нее не все укусы прошли. Я человек привычный, но тоже была не совсем готова. В Каргополе и Волосово она просто накидывалась и пыталась унести тебя в лес.

Моментов теплых очень много было. Много разговаривали, все успели обсудить за время дороги. В Кенозерском парке у нас вообще получилось забавное совпадение. Нам в качестве гида выделили девушку, Свету Малиновскую. В 2014–2015 году она была старшим администратором в моей московской фотостудии, я в то время занималась коммерческой фотографией. Мы со Светой совершенно автономно потерялись на севере. И вот пишет она мне: «Юль, это тебя мне завтра на Кенозере сопровождать? Вряд ли другая Юля Невская по северам катается». Посмеялись, провели пару душевных вечеров в Лекшмозере. Мы уже пару лет не могли в Москве на кофе встретиться, потому что обе в разъездах, а здесь получилось. Люблю такие совпадения, я себе придумала примету, что они – маркеры верной дороги.

Юлия Невская

Мне казалось, что этот фильм на узкую аудиторию любителей севера. Люди, занимающиеся сохранением памятников деревянного зодчества, обычно входят в их число. А тут удивительное дело – два премьерных показа и оба – полный зал. На первом люди вообще в дверях полтора часа стояли и не уходили. Сейчас фильм на YouTube быстро набирает просмотры. Я получила восторженные отзывы даже от тех, от кого не ожидала.

А ещё любопытно, что люди разными словами говорят, что в фильме понятная проблема, но при этом нет безнадеги. Кажется, что есть шанс многое сохранить. Так что можно надеяться, что фильм придется по душе тем, кто ищет надежду и хочет видеть красоту.

Северные люди – это вообще моя любовь. Они к тебе долго присматриваются, но если примут, то все — ты им становишься окончательно и бесповоротно свой. Часть героев я уже знала по другим материалам. Рита Баева, руководитель «Вереницы», мы с ней давно знакомы. Руслан Беляков, руководитель артели «Новое Старое», — ученик Соколова и мой хороший друг. Сколько мы с ним уже дел переделали и километров проехали.

Некоторых местных жителей я тоже уже знала по предыдущим экспедициям. Но были и новые знакомства. Наталья Бубенщикова, глава Каргопольского муниципального округа, всем бы округам такого главу. Андрей Бодэ – архитектор-реставратор, директор АНО «Традиция». Я о нем раньше слышала, но познакомилась только во время съемок. От него ощущение странника, зачарованного этими самыми храмами — маяками, вся жизнь в дороге от одного до другого. Отец Роман из Емецка с его емкими фразами, которые почти все в монтаж пошли, — настоящее открытие.

С Ильей Леоновым, краеведом и местным жителем Бережной Дубровы, мы знакомы давно, но пообщались нормально впервые. Мы всей командой останавливались в его доме, вечером песни под гитару пели, а на рассвете пошли снимать туманы над рекой и покос травы. Самые красивые кадры фильма получились.

О каждом человеке могу рассказать, всех помню, даже тех, кто в материал не вошел. Север – это, конечно, особенные люди. Помню, как одна моя героиня статьи из республики Коми сказала, что на севере люди, настоянные на крепком старообрядческом духе. Не берусь судить о рецепте создания северного человека, но тепло мое к нему бесконечно. И к тем, кто на севере рожден, и к тем, кто почувствовал его своим домом совершенно внезапно. Попал осколок северного неба человеку в сердце и все — не достать.



А вот, собственно, и наш фильм.