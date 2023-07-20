Вингфойл – новой модный спорт на берегу теплого моря

Показываем, что из себя представляет новый модный спорт вингфойл, который уже сейчас можно попробовать на побережье Эгейского моря. Винг – лёгкое крыло, которое держишь в руке. Гидрофойл – крыло подводное. Именно сочетание этих двух спортивных снарядов дарит ощущение полёта над водой.

За обедом суровый бородатый лучник глядит на десерт, словно на мишень, доедает арбуз светловолосый яхтсмен, три йогини хохочут над турецкой закуской. Позже роли стремительно меняются – и вот уже яхтсмен пытается забросить мяч в баскетбольное кольцо, а йогини отправляются заниматься снорклином — небольшое судно отходит от уютной пристани, трепещет вода за кормой.

К вечеру на небе, словно прожектор, загорается луна, а море становится прозрачно-золотым. Музыку уносит легкий теплый ветер, на берегу в баре сотрудники отеля вместе с постояльцами взбираются на стойку бара.

Курорт Club Med уютно расположился на берегу Эгейского моря – неподалеку от турецкого Бодрома. Сервис здесь – premium all-inclusive, но это касается не только ресторана с блюдами турецкой и европейской кухонь. В большей степени сюда едут за почти что 20 видами всевозможных активностей — от большого тенниса до парусного спорта. Инструктора, инвентарь, площадки для занятий — все это доступно постояльцам в любое время дня, ну и, бесплатно, разумеется.

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Совсем недавно в арсенале спортивных занятий Club Med появился новый вид – вингфойл. Пожалуй, одна из самых модных новинок в мире спорта. Появился вингфол лет пять назад и с тех пор только набирает популярность. У него уже есть своя организация — Всемирная ассоциация вингфойлинга, во главе которой Том Хартманн — в прошлом многократный призёр международных соревнований по виндсёрфингу.

Компания Club Med, основанная в 1950 году Жераром Блицем (Gerard Blitz), стала пионером в организации каникул премиум-класса по системе «все включено» с фокусом на продуманный и насыщенный досуг. Club Med работает в 26 странах на 4 континентах: компания располагает 70 первоклассными курортами в самых красивых уголках планеты. По всему миру в Club Med работает 23 000 сотрудников 110 национальностей.

Как убедился Russian Traveler, чтобы начать кататься, не нужна специальная физическая подготовка – можно очень быстро, за 2–3 занятия, научиться выходить «на крыло» и глиссировать над водой. В отличие от винд- и кайтсёрфинга в вингфойлинге нет ударной нагрузки на колени, так как доска не касается поверхности воды. Да и вообще заниматься им более безопасно — здесь нет ни строп, ни гика, ни мачты. А благодаря простоте этот спорт отлично подходит даже для маленьких детей.

В Бодруме ветер дует часто, поэтому эти места так хороши для занятий водными видами. Ветер шепчет, где-то вдалеке от берега видна крошечная точка – на мачте качается чайка – у нее, похоже, свой вечерний спорт.