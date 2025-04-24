Визовый центр Франции прекратил прием пятилетних загранпаспортов
С 23 апреля визовый центр Франции в Москве больше не принимает пятилетние загранпаспорта без биометрических данных, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).
При этом уточняется, что если заявители с не биометрическими паспортами подали документы на визу до 23 апреля, их заявления будут рассмотрены в обычном порядке. Нововведения не коснутся детей до 14 лет – они как и раньше могут подавать на визу пятилетние паспорта.
В сообщении также сказано, что в консульстве Венгрии в Екатеринбурге тоже больше не будут принимать паспорта без биометрий если у заявителя предполагается «въезд, транзит или возвращение через территорию Франции». При этом в Генконсульстве Венгрии заявили, что пятилетние паспорта не признаются Францией с 14 апреля 2025 года.
Запрет обеспокоил тех, кто уже успел записаться в визовый центр Франции по пятилетнему паспорту – с учетом того, что свободные слоты сейчас получают как минимум за месяц. Своё решение в консульстве никак не прокомментировали, хотя слухи о том, что страны шенгенской зоны давно планируют запретить въезд для держателей не биометрических паспортов, ходили давно.
В основном россияне, въезжающие в Европу, уже имеют биометрические паспорта сроком на десять лет. В случае отсутствия таковых, держатели пятилетних паспортов ещё могут оформить шенгенскую визу через Испанию, Италию или Грецию. Оттуда запретов на «пятилетки» ещё не поступало.
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