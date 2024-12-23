Визу на Кипр делают быстрее «шенгена», но требования ужесточились

Посол Республики Кипр в РФ рассказал, что оформление национальной визы в Москве займет 3-7 рабочих дней.

Кипр ужесточил требования для получения россиянами национальной визы – документ даёт возможность попасть в республику, но в страны шенгенской зоны по нему въехать не получится.

Кипр сейчас находится в процессе присоединения к Шенгенской зоне; россияне могут попасть в страну по «шенгену» или по национальной визе. Правда, теперь требования к пакету документов для национальной визы стали по-настоящему «шенгенскими»: это касается банковских выписок и сведений о зарплате, детализации спонсорского письма и необходимости предоставить выписку из Социального фонда России за последние 10 лет с цифровой подписью.

На этой неделе Посол Республики Кипр в РФ доктор Кипрос Йоргаллис встретился с вице-президентом Ассоциации Туроператоров России Артуром Мурадяном, чтоб заверить его, что на островном государстве очень заинтересованы в российских туристах и сохраняют для нас «максимально лояльные» условия, а сроки оформления национальных виз значительно обгоняют «шенгенские», занимая около 3-7 рабочих дней.

«Кипрские дипломаты пояснили, что кардинальных изменений в визовом процессе не произошло. Республика Кипр по-прежнему сохраняет максимальный режим благоприятствования для российских заявителей в вопросе выдачи виз», – уточнил Мурадян по итогам встречи.

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«Сотрудники Консульства стремятся максимально оперативно рассматривать все обращения, чтобы обеспечить выход готовых документов до начала поездки туристов».

Кипрские власти также обдумывают вопрос введения возможности рассмотрения заявок на въезд в визовых центрах – сейчас документы рассматриваются только силами сотрудников консульств. Йоргаллис уточнил, что ужесточение требований связано с обновлением общих требований ЕС к правилам выдачи виз.

Путешественники из России сохраняют за собой определенные преимущества при желании отправиться на Кипр: например, организованные туристы могут подать пакет документов через туроператоров без личного присутствия. Количество отказов в национальной визе Кипра остаётся для наших туристов минимальным, а число выданных одобрений возросло в этом году на 15,5%.