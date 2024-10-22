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№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Участвуй в фотоконкурсе «Сокровища России»
Участвуй в фотоконкурсе «Сокровища России»

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Участвуй в фотоконкурсе «Сокровища России»
Участвуй в фотоконкурсе «Сокровища России»

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Вкус к путешествиям

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Рассказываем про гастротуризм, который сейчас очень быстро набирает популярность.

Путешествие – это не только перемещение из точки «а» в точку «б», не только достопримечательности и живописные места, но и, конечно, совсем другого рода впечатления — гастрономические. На языке человека больше двух тысяч вкусовых рецепторов, которые формируют наши ощущения от того или иного блюда. Как утверждают нейробиологи, воспоминания, связанные с едой — одни из самых ярких и запоминающихся, поскольку они создаются не только с помощью одного только зрения, но еще и благодаря вкусу.

Обычно в меню заведений России можно найти традиционные завтраки, в то время как блюд русской кухни там обычно не бывает. Чтобы изменить эту ситуацию, организаторы культурно-гастрономического фестиваля «Русский завтрак» разработали этот план: шеф-повара отелей и ресторанов из 20 российских городов создали тематические русские рецепты завтраков. Попробовать их можно будет с 1 октября по 30 ноября. Полный список участников смотрите — здесь.

Гастрономический туризм – одно из самых быстро растущих направлений, которое позволяет узнать свою страну через призму кулинарных традиций. От арктических сырников до крокетов из камчатского краба, блюда регионов могут поразить своим разнообразием и самого опытного туриста.

«Русский завтрак» — один из самых интересных проектов, который направлен на популяризацию гастрономического туризма внутри страны. Первый сезон был организован в прошлом году, тогда он объединил 20 участников из 20 регионов России. Знакомство с региональными традициями и семейными историями через еду прошло настолько удачно, что интерес ко второму сезону проекта нашел отклик уже среди более 200 участников из 20 городов, которые создали более 1000 рецептов.

Все блюда для завтрака приготовлены с использованием молочных продуктов «ЭкоНива» и местных, характерных для региона продуктов – ягод, фруктов, дикоросов, грибов, злаков, рыбы и мяса. Отели и рестораны в разных уголках нашей страны включают блюда русской кухни в меню своих завтраков. Участники представят по одному блюду в каждой из пяти категорий: каши, блюда из творога, молочные десерты с йогуртом, блюда с сыром, блюда из яиц с молочными продуктами. 

Участники фестиваля поделились своим мнением по поводу мероприятия и заодно рассказали о своих любимых блюдах, которые можно будет попробовать в рамках «Русского завтрака».

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