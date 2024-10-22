Вкус к путешествиям

Рассказываем про гастротуризм, который сейчас очень быстро набирает популярность.

Путешествие – это не только перемещение из точки «а» в точку «б», не только достопримечательности и живописные места, но и, конечно, совсем другого рода впечатления — гастрономические. На языке человека больше двух тысяч вкусовых рецепторов, которые формируют наши ощущения от того или иного блюда. Как утверждают нейробиологи, воспоминания, связанные с едой — одни из самых ярких и запоминающихся, поскольку они создаются не только с помощью одного только зрения, но еще и благодаря вкусу.

Обычно в меню заведений России можно найти традиционные завтраки, в то время как блюд русской кухни там обычно не бывает. Чтобы изменить эту ситуацию, организаторы культурно-гастрономического фестиваля «Русский завтрак» разработали этот план: шеф-повара отелей и ресторанов из 20 российских городов создали тематические русские рецепты завтраков. Попробовать их можно будет с 1 октября по 30 ноября. Полный список участников смотрите — здесь.

Гастрономический туризм – одно из самых быстро растущих направлений, которое позволяет узнать свою страну через призму кулинарных традиций. От арктических сырников до крокетов из камчатского краба, блюда регионов могут поразить своим разнообразием и самого опытного туриста.



«Русский завтрак» — один из самых интересных проектов, который направлен на популяризацию гастрономического туризма внутри страны. Первый сезон был организован в прошлом году, тогда он объединил 20 участников из 20 регионов России. Знакомство с региональными традициями и семейными историями через еду прошло настолько удачно, что интерес ко второму сезону проекта нашел отклик уже среди более 200 участников из 20 городов, которые создали более 1000 рецептов.



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Все блюда для завтрака приготовлены с использованием молочных продуктов «ЭкоНива» и местных, характерных для региона продуктов – ягод, фруктов, дикоросов, грибов, злаков, рыбы и мяса. Отели и рестораны в разных уголках нашей страны включают блюда русской кухни в меню своих завтраков. Участники представят по одному блюду в каждой из пяти категорий: каши, блюда из творога, молочные десерты с йогуртом, блюда с сыром, блюда из яиц с молочными продуктами.

Участники фестиваля поделились своим мнением по поводу мероприятия и заодно рассказали о своих любимых блюдах, которые можно будет попробовать в рамках «Русского завтрака».

Андрей Лушников Бренд-шеф ресторана 1586 (Воронеж) Мы всегда поддерживаем подобные фестивали. Наш ресторан относится с любовью к городу, мы создаем множество продуктов, которые направлены на развитие туристической привлекательности нашего региона. Поэтому мы не упускаем возможности поделиться разнообразием и самобытностью нашей кухни. Есть множество продуктов, характерных для нашего региона. Это фермерское мясо, овощи, фрукты, например, груша. Сейчас как раз мы разрабатываем осеннее спецпредложение, где среди ингридиентов будет именно груша. Специально для фестиваля мы придумали, например, кашу «Дружба» – на топленом молоке, а еще мороженое из тыквы с облепихой. Облепиха — яркий сезонный продукт, вкус которого мы попробовали раскрыть по-новому в данной позиции.

Сергей Мамонтов шеф-повар ресторана «Матрешка» (Москва) «Русский завтрак», как источник энергии, прекрасно передает атмосферу и вдохновение, стоящие за этим проектом. В суете современной жизни, когда время становится настоящим ценным ресурсом, важно не забывать о здоровом и сбалансированном питании. Завтрак — один из самых важных приемов пищи, и я предлагаю своим гостям насладиться изысканным «Русским завтраком», который не только порадует вкусовые рецепторы, но и даст энергию на весь день. Участие в проекте «Русский завтрак» стало для меня возможностью разрабатывать новые рецепты и вдохновляться «забытыми» вкусами детства. Красные блины с творогом и малиновым соусом — это не просто блюда, а воспоминания о детстве, когда аромат свежеиспеченных блинов наполнял дом. Малиновое варенье, всегда присутствовавшее на нашем столе, было не менее вкусным и ароматным. Сотрудничество с «ЭкоНивой» позволило мне создать блюда, которые можно будет ввести в ресторанное меню после окончания фестиваля. Продукция «ЭкоНивы» известна своим высоким качеством, и использование их молочных продуктов в сочетании с уникальными региональными ингредиентами, такими как полба и тыква, делает «Русский завтрак» по-настоящему особенным. «Русский завтрак» — это не только возвращение к традициям, но и шаг в будущее, где качество и вкус идут рука об руку. Я с нетерпением жду возможности поделиться этими блюдами с гостями нашего ресторана.

Марат Насхутдинов Основатель сети кафе с национальным фастфудом «Айбат халляр» (Уфа) Мы с удовольствием включились в проект, потому что всегда рады рассказывать о продуктах и вкусных необычных блюдах башкирской кухни. В том числе, проект интересен нам и большим количеством регионов России, которые участвуют.

Всегда интересно адаптировать локальные продукты под современные желания и потребности гостей, ну а компания «ЭкоНива» всячески поддерживает это начинание. Что касается локальных продуктов, то, по-моему, башкирский мед, один из самых лучших в мире! Еще у нас великолепный красный творог, башкирский гусь и конина. В меню «Русский завтрак» включены блюда из творога и кыстыбый, который мы немного адаптировали и сделали «русским». Кстати, в целом наш «Айбат Халляр» – моноконцепция вокруг блюда кыстыбый. Ну и еще хочу сказать про сырники из меню «Русский завтрак», они обязательно и после окончания фестиваля, поскольку пользуются большим интересом гостей.

Руслан Ричаббеков шеф-повар ресторана «Счастливые люди» (Екатеринбург) Участие в фестивале «Русский завтрак» — отличная возможность продемонстрировать богатство и разнообразие русской кухни. Такие мероприятия, на мой взгляд, способствуют развитию кулинарной культуры и повышению интереса к гастрономическому туризму в регионе. Мы предлагаем попробовать блюда по рецептам наших бабушек — и добавляем туда немного своего вдохновения. Например, у нас в меню — тыквенная каша с повидлом из клюквы и семечками подсолнуха. Есть большая вероятность, что мы расширим меню ресторана нашими вкусными и интересными завтраками, которые были приготовлены для фестиваля.