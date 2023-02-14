Владелица турфирмы на Пхукете напала на туриста с ножом

Всему виной – 48 долларов!

Инцидент произошел 1 февраля, когда Таиланд принял первые туристические группы из Китая. Недавно страна сняла пандемийные ограничения и вновь открыла границы для путешественников.

По данным полиции, 29 января 36-летний китайский турист Фанг Лицяо и трое членов его семьи купили турпакет на Симиланские острова в провинции Пханг-Нга стоимостью 9000 бат (267 долларов США) через компанию Blue Ocean Travel. Сообщается, что турист заранее заплатил Blue Ocean Travel 5000 бат в качестве аванса, а турфирма обязалась забрать семью на курорте Памукку, где остановились путешественники.

30 января 44-летняя владелица Blue Ocean Travel Вири Савангвит попрасила Фанга выплатить остаток в размере 4000 бат. Турист пообещал выплатить водителю сумму на следующий день (31 января). Он также рассказал, что переехал с Памукку в другое место – курортный отель Chanalai Flora Resort. Однако Фанг и его семья не смогли поехать на Симиланские острова 31 января, поскольку, как сообщается, Вири неправильно поняла, где именно семья ждала водителя. По словам китайского путешественника, он звонил в турагентство семь раз, но никто там не брал трубку.

Фанг пошел в офис агентства 1 февраля, чтобы потребовать вернуть аванс в размере 5000 бат, который он заплатил, но Савангвит сказала ему, что 1600 бат (48 долларов США) уже были переданы Национальному парку Симиланских островов в качестве взноса.

Возникшая в результате ссора была заснята на видео, на котором видно, как Вири пинает мужчину ногой, а затем наносит ему удар небольшим ножом по руке. Сама Савангвит утверждает, что действовала в целях самообороны.

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Губернатор Пхукета Наронг Вунчеу во вторник встретился с Ли Чэнлуном из консульства Китая на курортном острове, чтобы извиниться за нападение. Он сказал сотруднику консульства, что женщине предъявлено обвинение в физическом нападении и ношении оружия в общественных местах. В Таиланде это карается лишением свободы на срок до трех месяцев или штрафом в размере 60 000 бат (1780 долларов США).

Лицензия ее туристической компании также была приостановлена на шесть месяцев за нанесение ущерба имиджу туристического сектора Таиланда.