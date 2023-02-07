Власти Грузии высказались за восстановление прямого авиасообщения с Россией

Сдвинется ли вопрос с мертвой точки?

Тбилиси будет только приветствовать, если Москва примет решение о восстановлении прямого авиасообщения РФ с Грузией, заявил председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин не исключил, что авиасообщение может быть восстановлено.

«Мы, естественно, обсуждаем это, обмениваемся мнениями. Но есть такая поговорка, что для танго нужны двое. И если один из участников дуэта сомневается, то давить силой не надо. Возможность такая есть, а какое будет принято решение, зависит не только от нас», – сказал сенатор.

Реклама

Сколько стоит отдых в популярных городах России? читать

«Что касается возобновления полетов, то это наложенная (Россией) санкция. Если односторонние санкции будут сняты РФ, это будет приветствоваться нами в интересах наших сограждан и соотечественников», – заявил в ответ Кобахидзе.

По указу президента РФ российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.