Власти Индонезии собираются перенести достопримечательности Бали с юга на запад острова

Популярные туристические объекты Бали, которые находятся на юге острова, могут быть перенесены на запад. Причина – пробки на пути в аэропорт.
Об этом заявил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно.
«Чтобы решить проблему с пробками, правительство работает над переносом центра туристических достопримечательностей в западную часть Бали, а также в близлежащий город Баньюванги на острове Ява», – сказал Уно.
Как отметил Уно, власти обратили внимание на проблему во время новогодних праздников. Приток туристов спровоцировал пробки на дорогах, из-за которых путешественникам приходилось оставлять автомобиль и идти пешком до аэропорта с багажом. О каких именно достопримечательностях идет речь, пока не сообщается.
По данным правительства Индонезии, в 2023 году страна приняла 11,7 миллиона иностранных туристов. В этом году власти ожидают роста турпотока до 14 миллионов.
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