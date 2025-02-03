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Власти Израиля захотели привлечь российских туристов

Власти Израиля захотели привлечь российских туристов

Серьезный урон путешествиям в страну нанесли Covid-19 и атака ХАМАС.

Власти Израиля захотели привлечь в страну российских туристов — об этом заявили в Минтуризма страны. В настоящее время сотрудники ведомства работают над восстановлением туристического потока в прежних объемах. Именно ради этого гендиректор Минтуризма Израиля Дани Шахар 28 января встретился в Иерусалиме с представителями российской туротрасли и сообщил им о значимости местного рынка.

По словам Шахара, в 2019 году Россия заняла второе место по числу туристов в Израиле после США. Однако серьезным ударом по путешествиям вначале стала пандемия Covid-19, а затем атака радикального палестинского движения ХАМАС, совершенная на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Чиновник отметил, что в настоящее время обстановка в стране существенно улучшилась.

Ранее сообщалось, что в Израиле запустили систему электронного разрешения на въезд — Electronic Travel Authorization (ETA). Она стала обязательной для всех туристов, в том числе россиян, с 1 января 2025 года.

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