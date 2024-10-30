Власти Таиланда будут платить туристам. Но есть нюанс

Поездка на отдых может оказаться ещё и прибыльной – места знать надо!

В Таиланде предложили платить туристам за отдых в малопопулярных регионах страны. Правда, деньги путешественникам будут выдаваться не настоящие, а цифровые – 1000 бат (около 3 тысяч рублей). Где и как их можно будет потратить, пока непонятно.

С подобной инициативой выступил президент Совета по туризму Таиланда Чамнан Срисават, рассказали в российской Ассоциации Туроператоров. Власти Таиланда надеются таким образом замотивировать туристов посетить не самые известные направления королевства. Среди них провинция Нан на севере, которая славится лодочными гонками, уникальными храмами и строениями из тика.

В провинции Саконнакхон региона Исан путешественников ждет встреча с действительно «острой» местной кухней и артефактами кхмерской цивилизации. А во время знакового «Фестиваля Воскового Замка» туристы смогут наблюдать создание изделий из пчелиного воска и их подношение храмам и монахам.

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Храм Phra That Chae Haeng в провинции Нан Фото: Wikimedia Commons

В список дотационных мест также входит южная провинция Чумпхон – здесь можно искупаться, расслабиться в термальных источниках, посетить пещеры и увидеть коршунов, которые мигрируют сюда из Сибири. Кстати, именно в этой провинции находится необычный тематический парк туалетов Suan Nai Dum, рассказывающих о санитарных узлах всех форм и конструкций, который особенно любят дети.

Всего в список локаций, за которые туристам будут платить, вошли 55 провинций со всего Таиланда. Туроператоры надеются, что инициатива вызовет спрос в том числе среди самых любопытных туристов из России.