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Власти Таиланда ввели постоянный безвиз для россиян

Фото: Unsplash

Безвизовый въезд в страну для граждан РФ установлен на 60 дней.

Временно разрешенный 60-дневный безвизовый въезд в Таиланд для граждан 93 стран, включая Россию и Китай, в одностороннем порядке заменен на постоянно действующий. Соответствующий приказ МВД Таиланда утвердил премьер Сретта Тависин.

Для россиян уже действует 60-дневный безвизовый въезд в страну — он был разрешен отдельным приказом МВД Таиланда в одностороннем порядке и в виде исключения. Приказ от 30 апреля действует до 31 октября. Теперь временная мера стала постоянной. 

Безвизовый режим для граждан РФ на 60 дней начал действовать в Таиланде с 1 мая 2024 года. В начале июля Ассоциация туроператоров России (АТОР) предоставила статистику, согласно которой за I полугодие 2024 года Таиланд посетила почти 921 тысяча россиян. При этом в июне рост турпотока составил 23%.

Ранее сообщалось, что, согласно статистике, россияне массово скупают недвижимость в Таиланде.

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