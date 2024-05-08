авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Апрельский фототурнир: результаты
Апрельский фототурнир: результаты

№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Апрельский фототурнир: результаты
Апрельский фототурнир: результаты

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Власти и экстремальные туристические маршруты: готовится новый закон и штрафы

Один из популярных туристических объектов. Ключевская сопка — самый высокий активный вулкан на территории Евразии (высота 4750 метров), находящийся в Усть-Камчатском районе Камчатского края.

В Государственной Думе подготовлен законопроект о введении административной ответственности за уклонение от предоставления информации о маршрутах туристов в сложнодоступных локациях. Сообщение об этом было опубликовано в «Парламентской газете», которая сослалась на выступление вице-спикера Думы Ирины Яровой перед президиумом Совета законодателей.

Туризм прежде всего должен быть безопасным. Совместно с камчатскими коллегами разработан законопроект об установлении административной ответственности за непредставление в МЧС информации о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности. Данный проект предварительно поддержан МЧС и Минюстом, - сообщила Яровая.

Ирина Яровая призвала Министерство экономического развития поддержать эту инициативу, отметив, что среди молодежи набирает популярность туризм в труднодоступных местах и экстремальные виды путешествий.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024