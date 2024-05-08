Власти и экстремальные туристические маршруты: готовится новый закон и штрафы

В Государственной Думе подготовлен законопроект о введении административной ответственности за уклонение от предоставления информации о маршрутах туристов в сложнодоступных локациях. Сообщение об этом было опубликовано в «Парламентской газете», которая сослалась на выступление вице-спикера Думы Ирины Яровой перед президиумом Совета законодателей.

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Туризм прежде всего должен быть безопасным. Совместно с камчатскими коллегами разработан законопроект об установлении административной ответственности за непредставление в МЧС информации о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности. Данный проект предварительно поддержан МЧС и Минюстом, - сообщила Яровая.

Ирина Яровая призвала Министерство экономического развития поддержать эту инициативу, отметив, что среди молодежи набирает популярность туризм в труднодоступных местах и экстремальные виды путешествий.