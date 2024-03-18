Влюбиться в Удмуртию раз и навсегда

«Влюбиться в Удмуртию» – так называется национальный туристический маршрут в оружейную столицу России, на родину великого композитора Петра Чайковского, в край уникальной этники и гастрономии.
Это удивительное путешествие по культурам и эпохам, которое запоминается надолго. Гости оказываются в русской дворянской усадьбе XIX века и в удмуртской заповедной деревне, погружаются в дореволюционную купеческую культуру, заезжают на подворье княжеской дружины XII–XIII вв., пробуют настоящие удмуртские перепечи и пельмени.
Ижевск – слава оружия российского
Столица Удмуртии, Ижевск, встречает гостей Михаило-Архангельским собором (его резной «пряничный» силуэт будто взлетает над городом), точной копией Царь-пушки (ее отлили на ижевском заводе), а еще… памятником пельменю. Ведь именно Удмуртия – родина этого блюда, даже его название — удмуртского происхождения: «пель нянь» переводится как «хлебное ухо».
Ижевск стоит на берегах самого большого в Европе пруда — 24 кв. км. Настоящее «Ижевское море» с огненно-алыми закатами над линией горизонта. Пруд более двухсот лет назад выкопали вручную, чтобы мощный поток с плотины «разогнал» машины Ижевского оружейного завода. С тех пор Ижевск остается оружейной столицей России, мастерам-оружейникам посвящены городские памятники и музеи. Самый крупный носит имя Михаила Калашникова: изобретатель легендарного АК-47 жил и работал в Ижевске более 60 лет.
Воткинск – родина музыкального гения
В музей-усадьбу П. И. Чайковского в Воткинске путешественники приезжают будто в гости к гостеприимной семье начальника Камско-Воткинского завода, его жены и их детей, среди которых – эмоциональный, необыкновенно одаренный сын Петя Чайковский, будущий великий композитор.
Мир дворянской усадьбы середины XIX века воссоздан с удивительным вниманием к деталям. Все предметы в интерьерах — подлинные, исторические. А в гостиной стоит рояль, на котором юный Петя учился музыке.
В Воткинске гости маршрута «Влюбиться в Удмуртию» успевают побывать и в восстановленном Благовещенском соборе — здесь Петра Чайковского крестили в 1840 году. Это один из самых красивых храмов Поволжья и Прикамья, а на его стенах сохранились фрагменты фресок XVIII века.
«Варяжская дружина» – в гости к русскому князю
В Воткинском районе путешественники заезжают в «Варяжскую дружину» – туристический комплекс, посвященный бытовой и воинской культуре раннего средневековья. Около высокого княжьего терема стоит ладья — на таких дружины рюриковичей доходили до Камы в XIII веке.
Старорусские лепешки с мясным припеком на чугунной сковородке в дровяной печи гостям испекут сами хозяева, будто сошедшие со страниц исторических хроник.
Сарапул – купеческий, хлебосольный
Гостеприимная купеческая культура начала ХХ века ждет гостей в Сарапуле. Дача городского головы Павла Башенина – шедевр архитектуры модерна, памятник архитектуры федерального значения. Резной, будто кружевной, светлый трехэтажный особняк хранит дух той эпохи.
Путешественников здесь встречают экскурсией-спектаклем и купеческим чаепитием с вкуснейшими бисквитами и домашним вареньем.
«Лудорвай» – земля мифов и легенд
Во всей России до наших дней сохранилось всего 6 действующих ветряных мельниц. Одна из них, 110-летняя – в архитектурном музее-заповеднике «Лудорвай» под Ижевском. Здесь все — живое, настоящее. Каждую избу по бревнышку перевезли из старых деревень, каждую резную колесную прялку, узорный тканый ковер, плетеный лыковый короб-пестерь — тоже.
Путешественники здесь будто делают шаг в полтора столетия назад и попадают в удивительный мир удмуртских и бесермянских мифов, легенд и напевов, которые звучат под звон тяжелых серебряных монисто на груди хозяйки. Голодными отсюда не отпустят — накормят горячими перепечами (умопомрачительно вкусными корзиночками из пресного теста, доверху наполненными сочной начинкой) и блинами-табанями прямо из дровяной печи, согреют ароматным напитком посятэмом.
Покидая республику после трех насыщенных дней, гости из разных регионов России признают: любовь к Удмуртии теперь в их сердце навсегда.
Подробнее о национальном турмаршруте «Влюбиться в Удмуртии» и других экскурсионных, автомобильных и пеших маршрутах по Удмуртской Республике можно узнать на туристическом портале visitudmurtia.org.
Фото: Сергей Килин, Сергей Крылов, Сергей Рогозин, Сергей Чирков, Полина Жуйкова, программа "Поедем, поедим!", Николай Глухов, Veres photo.