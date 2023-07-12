Вместо переполненной Анапы: пять диких пляжей на Кубани

Эксперты посоветовали отдыхающим несколько безлюдных мест для отдыха.

Россиянам рассказали о пяти диких пляжах в Краснодарском крае, где можно отдохнуть без толп отдыхающих (как в переполненных Анапе и Сочи). Подборку, составленную сервисом бронирования отелей МТС Travel, публикуют «Известия».

Первый такой пляж — «Голубая бездна» в Геленджике. Он находится между хутором Джанхот и селом Дивноморское и представляет собой живописную лагуну с бирюзовой водой и крупной белой галькой. Но купаться здесь нужно осторожно: примерно в 20 метрах от берега дно уходит вниз резким обрывом.

Для того, чтобы попасть на пляж, есть два пути: можно дойти пешком по берегу от пляжа на хуторе Джанхот либо доехать на машине. Для этого нужно свернуть с трассы М-4 на дорогу, идущую в Джанхот: в пяти километрах будет парковка, откуда начинается пешая часть пути. Ориентиром станет смотровая площадка.

Второй дикий пляж — Бугазская коса в 40 км от Анапы и недалеко от станицы Благовещенской. Это полоса суши шириной 250–300 м и длиной 12 км, отделяющая Бугазский лиман от Черного моря. Вся территория косы — это песчаный пляж, с одной стороны которого находится Черное море (оно здесь мелкое и быстро прогревается, потому хорошо подходит для отдыха семей с детьми), а с другой — лиман. В этом месте любят отдыхать кайт- и виндсерферы, для которых есть специальные школы и кемпинг.

песчаные дюны Фото: Алексей Лейба

В Анапском районе находится и третий дикий пляж, отмеченный экспертами, — его можно найти в поселке Витязево. Рядом с ним есть несколько благоустроенных пляжей, но на участке от начала Витязевской косы до станицы Благовещенская осталось нетронутое побережье с голубым морем и пологим песчаным берегом. Вода здесь теплая и прозрачная, берег от ветра защищают дюны. В этих местах к берегу часто приплывают дельфины.

Доехать до пляжа можно на машине, двигаясь из Анапы вдоль побережья либо свернув на Витязево с трассы А-290. Машину лучше всего оставить в самом поселке и дойти пешком либо доехать на катере.

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Фото: Татьяна Титова

Неподалеку от Сочи есть два проверенных диких пляжа: один находится возле поселка Уч-Дере между пляжами Дагомыса и пляжем санатория «Белые ночи». Отдыхать здесь особенно приятно потому, что берег окружают сосны, наполняющие воздух хвойным ароматом. Добраться сюда проще всего на электричке (до станции Уч-Дере, поезда прибывают со стороны Туапсе и Адлера) и на автобусах № 75, 76 и 77, выйдя со стороны санатория «Белые ночи». На автомобиле близко к пляжу подъехать не удастся: его придется оставить санатория им. Семашко и идти до побережья пешком. Ехать до санатория нужно по трассе А-147 до 163-го км, этот участок трассы называется «Батумское шоссе».

Еще один пляж расположен в Аше — микрорайоне Сочи, расположенном почти в 60 км от Центрального Сочи. Берег там галечный, и чем южнее, тем крупнее галька, а вода — прозрачная и чистая. Глубина начинается уже в двух метрах от берега.

Приезжать сюда лучше не электричке: в Аше останавливаются поезда из Туапсе и Адлера, затем до пляжа ведет улица Репина. Если вы на машине, то нужно ехать до 99-го км по трассе А-147. На этот пляж, как и другие дикие, лучше взять с собой обувь для комфортного входа в воду, коврики или лежаки и пакеты для мусора.