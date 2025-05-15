Внутренний туризм в России стал популярнее зарубежного

Рост выездного туризма тормозит запрет на зарубежные поездки для госслужащих.

Консалтинговая компания Neo ожидает роста объема внутреннего туризма в России в 2025 году на 10–15%, выездного — на 5–8%. За первый квартал россияне совершили 5,57 млн зарубежных поездок, включая 2,24 млн туристических (+10,7%), а количество постояльцев отелей внутри страны увеличилось на 5%.

По словам партнера Neo Альбины Корягиной, рост выездного туризма тормозится запретом на зарубежные поездки для государственных служащих и военнослужащих, дороговизной путешествий, ограничениями в выборе стран и проблемами с оформлением виз. Выездной туризм будет расти главным образом благодаря поездкам в Азию и на Ближний Восток.

Основными драйверами развития внутреннего туризма являются такие направления, как Байкал, Алтай и Северный Кавказ. Однако увеличение туристического потока связано в основном с экономичными путешественниками, расходы которых могут пострадать из-за инфляции.

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Ранее эксперты Ассоциации туристов России (АТОР) перечислили зарубежные страны, куда россияне могут отправиться без заграничного паспорта.