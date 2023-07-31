Внутренний туризм в России растет невиданными темпами

А доходы турагентов в нашей стране выросли на 20-30% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на недоступность многих популярных выездных направлений, россияне активно путешествуют, а доходы агентского бизнеса в стране выросли на 20-30% по сравнению с прошлым годом, сообщил вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян, которого цитирует «Интерфакс».

Реклама

«В целом могу сказать, что туристический бизнес чувствует себя очень хорошо. Прирост по деньгам у среднего российского турагента примерно плюс 20-30% по сравнению с прошлым годом. Все больше и больше людей приходят в турагентства, потому что самостоятельные путешествия стали дороже. Причем и по России тоже», – Алексан Мкртчян.

Как отметил Мкртчян, если россияне не могут путешествовать по всему миру, то они путешествуют по своей стране. Поэтому турагентства, добавил он, видят большой прирост по внутреннему туризму и гигантский минус по выездному.

По словам эксперта, турпоток в Грецию сократился в 30 раз, а во Францию, Германию, Чехию – более чем в 50 раз.