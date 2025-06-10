Во Францию перестали пускать с загранпаспортом старого образца. И что делать?

Как пояснили в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), обладатели 5-летнего паспорта могут попасть в страну, если виза была получена до 1 июня 2025 года.

Ранее французские власти из московского визового центра объявили о прекращении приема небиометрических загранпаспортов. При этом россияне со «старыми» паспортами всё ещё могли посетить страну, если их виза была получена до 3 мая. Но граждане с 5-летними документами всё равно столкнулись с отказами во въезде во Францию даже несмотря на соблюдение предыдущего условия – наши коллеги сообщили сразу о нескольких таких случаях.

Теперь международная неправительственная организация IATA, на решения которой ориентируются многие авиаперевозчики, разъяснила в своей системе, что россиян с небиометрическими паспортами можно пускать в страну, если их виза была получена в паспорт старого образца до 1 июня 2025 года. При этом срок действия паспорта должен распространяться не менее, чем на 3 месяца после даты предполагаемого отъезда из Франции.

Поможет ли эта формулировка россиянам, которые уже получили французскую визу в паспорт старого образца, при встрече с французскими пограничниками, неизвестно – ранее многих наших соотечественников развернули прямо на границе.

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Туристам порекомендовали получить новый паспорт и ехать вместе с ним и с 5-летним документом, где проставлена виза (причем обязательно именно французская). При этом некоторые граждане с пятилетними паспортами рассказали о том, что получили от властей Франции мультивизу сроком на полгода с возможностью многократного въезда – и было бы очень обидно ей не воспользоваться.

Франция между тем остаётся одной из самых лояльных к россиянам стран – процент отказов в визах во французском консульстве в Москве довольно низок, а многократные визы выдают примерно в 30% случаев.