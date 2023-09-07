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№ 3(7)

Август

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Во «Внуково» открыли станцию метро: теперь добираться в аэропорт еще проще

Фото: Wikipedia.org

станция «Аэропорт Внуково»

Это первая станция метро в аэропорту – в России.

В России открыли первую станцию метро в аэропорту. Она появилась во Внукове и получила название «Аэропорт Внуково», говорится на сайте аэропорта.

Международный аэропорт Внуково — один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. В нем ежегодно обслуживается около 200 000 рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. 

Торжественное открытие станции прошло 6 сентября, на церемонии выступал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что теперь добираться до аэропорта стало гораздо удобнее, чем раньше: к примеру, от делового центра «Москва-Сити» это можно сделать всего за 40 минут, а от большой кольцевой линии — за 23.

Станция «Аэропорт Внуково» стала конечной на южном участке желтой Солнцевской (8А) линии. С нее пассажиры могут попасть в терминал А Международного аэропорта «Внуково» по подземному переходу, на ж/д платформу «Аэроэкспресса», а также к выходу к автобусным остановкам.

«Мы завершили формирование Солнцевской линии метро. Всего за 10 лет была создана новая ветка длиной более 30 км с 14 станциями, в зоне притяжения которых проживает более 1,5 млн москвичей. Впервые в России классическое метро пришло в аэропорт, что радикально улучшит транспортное обслуживание миллионов авиапассажиров. Поздравляю москвичей и гостей нашего города с открытием новых станций. В добрый путь», — сказал Мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: https://vk.com/mossobyanin
Yовая станция метро

В тот же день в Москве открылась станция метро «Пыхтино». Она расположилась между станциями «Рассказовка» и «Аэропорт Внуково». Станция построена в одноименной деревне Пыхтино, выходы из нее ведут к Боровскому шоссе.

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