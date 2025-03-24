Во время путешествий россияне стали чаще посещать рестораны, кафе и бары

По данным экспертов «СберАналитики», число походов в заведения общепита в поездках выросло на 9% и составило 275 миллионов раз, а общий объём трат достиг 218 млрд рублей. Данные исследования были представлены в ходе туристической выставки MITT 2025.

Примечательно, что россиян всё больше интересует локальная кухня регионов и региональная экзотика. Наибольший рост посещений ресторанов и кафе за одну поездку в 2024 году зафиксирован в Якутии (+99,8%), Сахалинской области (+87,7%), Приморском крае (+79,3%), Краснодарском крае (+58,8%), Калининградской области (+56,6%).

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Примечательно, что россиян всё больше интересует локальная кухня регионов и региональная экзотика. Наибольший рост посещений ресторанов и кафе за одну поездку в 2024 году зафиксирован в Якутии (+99,8%), Сахалинской области (+87,7%), Приморском крае (+79,3%), Краснодарском крае (+58,8%), Калининградской области (+56,6%).

Обычно россияне посещают заведения общепита 2–3 раза за поездку. Средний чек в кафе и ресторанах в 2024 году составил 1421 рубль, при этом в малых городах он вырос сильнее всего — на 12% за год. Крупные города остаются лидерами по числу походов в рестораны: там туристы заходят в заведения общепита на 13% чаще, чем в небольших населенных пунктах.