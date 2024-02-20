Во время трансатлантического перелета на борту сломалось сразу 8 туалетов. Самолёт развернули

Самолет, следовавший из Амстердама в Лос-Анджелес, был вынужден развернуться обратно в столицу Нидерландов.

Boeing 787 авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines направлялся из Амстердама в Лос-Анджелес. На борту находилось более 200 пассажиров – неудивительно, что когда в самолете начали выходить из строя туалеты, это вызвало значительные неудобства. Пилотам пришлось принять решение вернуться в столицу Нидерландов и развернуть самолёт, когда на борту остался только один действующий туалет из девяти.

В заявлении KLM говорится: «Рейс KL601 в Лос-Анджелес вернулся в Амстердам в понедельник, поскольку во время полета было обнаружено, что туалеты больше не функционируют должным образом. Неисправность случилась после вылета».

После возвращения в Амстердам авиакомпания подобрала для пассажиров другой рейс, который вылетел через девять часов после изначального взлета KL601.

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Оказывается, самолеты, отклоняющиеся от курса из-за неисправных туалетов, это обычное дело. В апреле прошлого года 300 пассажирам Austrian Airlines пришлось перебронировать билеты из-за того, что в пяти из восьми туалетов не работал смыв.

А в 2018 году норвежский рейс, на борту которого по иронии судьбы находились 85 сантехников, тоже был вынужден вернуться в аэропорт из-за неисправности туалетов.

На прошлой неделе произошел еще один инцидент с рейсом, вылетавшим из Амстердама: вскоре после взлета на пассажиров начали падать опарыши из ручной клади с гнилой рыбой одного из пассажиров. Самолёт тоже пришлось развернуть обратно в пункт вылета.