Водные пистолеты и дымовые шашки: за что «обстреливают» туристов в Европе?

В эти выходные жители Испании, Италии и Португалии вышли на демонстрации против «чрезмерного туризма».

В Южной Европе продолжают бороться с нежеланными гостями: протестующие сразу нескольких государств объединились под лозунгом «Southern Europe Against Touristification, SET» («Южная Европа против овертуризма») и устроили массовые акции протеста в минувшие выходные.

Эпицентром недовольств выступила Барселона: в столице Каталонии отдыхающих обстреливали из водных пистолетов, а в люксовые бутики запускали дымовые шашки. Сотни демонстрантов вышли на улицы с плакатами «массовый туризм убивает город» и «ваши каникулы – наше несчастье»; наблюдались стычки между протестующими и работниками отелей. Многие демонстранты вели себя агрессивно и призывали встречных туристов «убираться» из города.

На испанском курорте туристам давно не рады – местные жители настаивают, что из-за большого потока гостей (в прошлом году количество туристов лишь в Барселоне достигло 26 миллионов) цены на жильё стремительно растут вверх, что оставляет самих испанцев практически без крыши над головой.

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Помимо Барселоны волна протестов также распространилась на Ибицу, Пальму-де-Майорку, Гренаду и Сан-Себастьян. Массовые акции протеста также развернулись в крупных итальянских городах: Неаполе, Генуе, Палермо и Милане, а в Венеции участники напрямую выступили против строительства новых отелей, которые потенциально смогут принять около 1,5 тыс. новых туристов. В Португалии демонстрации прошли в столичном Лиссабоне, где власти планируют перестроить территорию бывшего монастыря Граса под отельную зону.

Италия и Испания остаются самыми лояльными для россиян странами шенгенской зоны по выдаче виз наряду с Францией. Причем в 2024 году количество отказов в шенгенских визах для наших граждан снизилось.