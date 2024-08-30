Водолазы случайно оказались рядом с унесенными в море туристами и спасли их

Отдыхающие решили искупаться во время шторма.

В Геленджике водолазы Росгвардии случайно оказались рядом с туристами, которых унесло в море во время шторма, и спасли их. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Сотрудники СОБРа Росгвардии тренировались в акватории Голубой бухты в Геленджике, проводя там подводные спуски. Но из-за резкого ухудшения погоды прервали погружение и направились к берегу. В открытом море они заметили более десяти человек, которые решили искупаться во время прогулки на теплоходе, и их стало уносить волнами.

Водолазы бросились на помощь туристам, подняли их на борт служебной мотолодки и доставили на теплоход. Никто из отдыхающих не пострадал.

Весной в Сочи спасли компанию туристов, которых унесло в открытое море на сапах. Приятели поехали встречать рассвет и попали в сильное течение, вернуться к берегу самим у них не получилось.

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