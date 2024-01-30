Восхождение на гору Фудзи в Японии станет платным

Префектура Яманаси в Японии планирует установить лимит на ежедневное восхождение туристов и альпинистов на знаменитую вершину.

Префектура Яманаси планирует установить КПП на тропе Есида на стратовулкане Фудзи, чтобы контролировать количество альпинистов, уменьшить заторы и предотвратить ночные восхождения. Предполагается, что с 1 июля альпинисты возле КПП должны будут оплатить восхождение, однако сумма сбора пока не называется.

Сезон восхождений на гору Фудзи длится с июля по сентябрь. Ожидается, что при повышенном спросе в этот период на гору смогут подниматься не более 4 тысяч альпинистов ежедневно. Исключение составят те, кто будет останавливаться в горной хижине.

С 2014 года альпинистам, поднимающимся на гору по любой из ее троп, предлагается добровольно заплатить 7 долларов с человека на сохранение стратовулкана и охрану природы. По данным министерства окружающей среды Японии, летом 2023 года на Фудзи поднялись около 221 тысяч человек, эти показатели почти достигли уровня допандемийного 2019 года.

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Гора Фудзи (или Фудзияма) – это вулкан, один из наиболее известных и культовых символов Японии. Она находится на главном острове Хонсю, примерно в 100 километрах к юго-западу от Токио, и является самой высокой горой в Японии, достигая высоты 3776 метров. Фудзи считается активным стратовулканом и классифицируется как туристическое место, национальный парк и объект всемирного наследия ЮНЕСКО.