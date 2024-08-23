Восьмилетний мальчик из России погиб в горах Абхазии

Он сорвался в озеро Рица с высоты и разбился.

В Абхазии погиб восьмилетний мальчик из России. Он насмерть разбился в горах у озера Рица, рассказал начальник по режиму и охране парка Рицинского реликтового национального парка Аслан Багателия.

Мальчик отдыхал в Абхазии вместе с родителями и четырехлетним братом. Они поехали на прогулку в Рицинский нацпарк и устроили фотосессию в красивом месте. Семья встала в неположенном месте, на краю обрыва, старший ребенок не удержался на камне. Он сорвался в озеро с 40-метровой высоты и разбился.

Сотрудники парка вытащили мальчика из воды, его экстренно доставили в Гагрскую больницу, но врачи уже не смогли ничем помочь. Травмы оказались не совместимыми с жизнью.

Семья мальчика приехала в Абхазию из Нижнего Новгорода. На озеро они отправились сами, без туроператоров. Администрация парка окажет родителям ребенка материальную помощь в размере 500 тысяч рублей и оплатит расходы по транспортировке тела мальчика из республики в Россию.

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