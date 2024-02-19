Восточное гостеприимство – в столице

Первый отель в Москве, спроектированный и построенный в соответствии с традиционной китайской культурой.

В прошлом году рядом со станцией метро «Ботанический сад» открылся отель премиум-класса – Soluxe Hotel Moscow. Это часть многофункционального комплекса Китайского делового центра «Парк Хуамин», который мэрия Москвы уже наградила как «Лучший реализованный проект в области строительства». Soluxe Hotel Moscow — флагманский отель сети Soluxe, которая вышла на российский рынок. Философия бренда Soluxe: искреннее гостеприимство, основанное на сочетании восточной традиционной культуры и международного опыта ведения гостиничного бизнеса.

Это первый отель в Москве, спроектированный и построенный в соответствии с традиционной китайской культурой. При строительстве отеля были использованы натуральные материалы, такие как мрамор, гранит, кварц, натуральное дерево и хрусталь. Отель изящно декорирован восточными элементами: традиционными узорами, необычными светильниками, и в то же время наполнен современными технологиями: на фасадах здания расположены специальные панели, которые превращают стены в гигантские медиа-экраны.

Номерной фонд отеля – 340 просторных номеров различных типов (включая 39 номеров категории «Люкс», с панорамным видом на традиционный китайский парк, Ботанический сад, ВДНХ и Останкинскую телебашню).

Китайские мотивы тут можно заметить и на завтраке, который гармонично сочетает в себе классические блюда с аутентичными китайскими лакомствами (завтраки проходят в основном ресторане отеля – NICCOLO). В вечернее время с четверга по субботу и во все праздничные дни в ресторане можно попробовать блюда разных стран мира по мотивам «Книги чудес света» Марко Поло.

На первом этаже есть стильный лобби-бар Maffeo: место для делового ланча или вечернего аперитива, тут интернациональные блюда и большой выбор напитков (а еще гости могут попробовать различные сорта чая со всего мира).

Soluxe Hotel Moscow – отель, где сочетаются восточные традиции, современные международные стандарты обслуживания и отличный сервис.