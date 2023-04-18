Восточный экспресс: как провести длинные выходные в Абу-Даби

Иногда говорят, что у каждого уголка ОАЭ помимо очевидного пляжного отдыха существует и своя туристическая «специализация». Например, у Дубая это шопинг и развлечения, у Шарджи – музеи и культура, у Рас-эль-Хаймы – экстремальные приключения в горах. Но Абу-Даби– самый большой и самый богатый из эмиратов страны – обобщениям не поддаётся. Его сложно поместить в какие-либо рамки – здесь есть всё и сразу.

Russian Traveler 01/2023 читать этот номер

1 день: в поисках впечатлений

Безусловно, главный символ Абу-Даби – грандиозная мечеть шейха Заида, одна из крупнейших и красивейших в мире. «Современный Тадж-Махал» цвета слоновой кости словно драгоценная шкатулка, в которой ты всё время будто приоткрываешь отсек за отсеком.

Гипнотически длинные галереи точёных, инкрустированных мрамором колонн, огромный внутренний двор с размашистой многоцветной мозаикой из мрамора, самый большой ковёр в мире весом аж 47 тонн, блистающие кристаллами Swarovski золочёные люстры, изящная каллиграфия на куполах, зыбкие отражения в бассейнах по периметру – над созданием этой архитектурной жемчужины трудились мастера со всего света.

Ко входу в мечеть попадаешь через подземную торговую аркаду, где девушки, среди прочего, могут прикупить традиционное платье-абайю – потом останется на память. Так же, как и десятки фотографий со всех ракурсов, – один из наиболее «открыточных» видов открывается от расположенного напротив мемориального комплекса Уахат-аль-Карама: отражение-«антипод» монументальной мечети будто выткано на зеркальной глади бассейна.

Интерьер внутреннего дворика мечети шейха Заида Фото: Иван Васин

Куда менее известно другое творение шейха Заида – президентский дворец Каср-аль-Ватан. Это не постоянная резиденция правителя эмирата, а именно что церемониальные палаты, пышная архитектура которых – осязаемое и весьма убедительное воплощение восточной роскоши. Его величественные интерьеры можно сравнить уже даже не со шкатулкой, а с многоцветным калейдоскопом – идеально симметричным, в своём сложном узоре перебирающим все оттенки золотого.

На входе выдают аудиогид (есть и на русском языке), который направляет гостей по различным залам – хранилищу подарков от мировых держав, банкетному залу, посвящённой арабской культуре экспозиции, огромной комнате собраний, принимавшей заседания на высшем уровне, библиотеке на 50 000 книг.

Галерея вблизи главного входа во дворец Каср-аль-Ватан

По углам главного холла расставлены зеркальные кубы неровной формы (наверное, чтобы ещё больше вскружить голову посетителям), а «вишенка на торте» – полая сфера из переплетающихся металлических букв в духе арабской каллиграфии (эта инсталляция называется «Сила слов», где слова – цитаты самого шейха Заида). Вдобавок Каср-аль-Ватан – «экран» для 14-минутного светового шоу Palace in Motion, которое начинается каждый день в 20:00, – на фасады и флигели дворца проецируются самые важные вехи истории ОАЭ.

И одной из них вполне может считаться открытие Лувра Абу-Даби, первого в Персидском заливе мультикультурного музея мирового уровня. Здание, в котором можно увидеть шедевры со всей планеты, и само по себе объект искусства: оно было построено по проекту знаменитого Жана Нувеля, лауреата Притцкеровской премии. Особенно примечателен серебристый купол, весящий как парижская Эйфелева башня, – он представляет собой почти 8000 наложенных друг на друга звёзд, и пробивающиеся через него лучи солнца каждый день устраивают для зрителей игру света и тени.

Архитектура купола Лувра Абу-Даби перекликается с выстланными пальмовыми ветками крышами арабских хижин.

Не меньшее восхищение – от постоянной коллекции Лувра Абу-Даби: экпозиция строится в хронологическом порядке, проводящем параллели между творениями художников и скульпторов из разных стран. В просторных, наполненных воздухом залах хватает места, чтобы подчеркнуть достоинства каждой работы, а в малозаметных с первого взгляда тёмных комнатках демонстрируются удивительные раритеты. Трудно даже сказать, за чем именно нужно идти в этот потрясающий музей. Для одних это полотна да Винчи, Кандинского и Мондриана, для других – античные изваяния или статуи Будды, для третьих – полное облачение японского самурая или керамика ацтеков.

Одно ясно точно – не стоит недооценивать собранные здесь сокровища и закладывать на их осмотр пару часов: приходите в арабский Лувр минимум на полдня. И, может быть, завершите культурную программу программой активной – вокруг музея устраивают туры на каяках, которые помогают увидеть эту уникальную постройку с не-обычного ракурса.

2 день: поисках приключений

Мало кто в курсе, что эмират Абу-Даби включает в себя архипелаг из более двух сотен островов. Собственно, и даунтаун одноимённой столицы тоже расположен на острове, отстоящем от материка на 250 метров. Часто эти клочки суши соединены друг с другом насыпями и мостами, многие – необитаемы и законсервированы для будущего строительства. Но один из самых масштабных проектов – «Аль-Кана» («Канал») – всё же реализуется на «большой земле», по обе стороны врезающегося в неё «протуберанца» Персидского залива. Вдоль соединённых пешеходной эстакадой набережных вытянулись кафе, рестораны и магазины, авангардный фасад мультиплекса Сinemacity отливает всеми цветами радуги, а на волнах покачиваются яхты, мимо которых снуют прогулочные лодки-доу.

Это прежде всего семейное направление – ещё новое, но уже популярное среди местных жителей, а с недавних пор и туристов. Именно здесь находится крупнейший на Аравийском полуострове Национальный аквариум: 10 тематических зон, более 46 000 морских (и не очень) животных – только акул и скатов здесь более 25 видов, причём к ним можно погрузиться с аквалангом, – длиннющий стеклянный тоннель сквозь толщу воды и лодчонки с прозрачным дном, скользящие по одному из резервуаров.

Геймеры же точно «зависнут» в неоновом раю открывшегося несколько месяцев назад футуристичного центра развлечений Pixoul с его кабинками виртуальной реальности, аркадными, консольными и мобильными играми, 5D-аттракционами и ареной для киберспорта – вот где хорошо снимать продолжение «Матрицы» или «Бегущего по лезвию»!

Один из залов Национального аквариума Фото: Иван Васин

От погружения в виртуальные миры к путешествию в миры воображения – ничуть не менее головокружительные. В крупнейшем в мире крытом тематическом парке Warner Bros. World Abu Dhabi на острове Яс – как и в классическом казино – нет окон, поэтому ориентацию во времени теряешь моментально. Чему немало способствуют аттракционы по мотивам «Флинстоунов», Looney Tunes, «Тома и Джерри», «Скуби-Ду». Самые же улётные – в мрачной зоне «Готэм-Сити»: от вращающейся вокруг своей оси громадной тарелки до паукообразной «центрифуги» с уместным именем «Пугало». Хочется посоветовать дополнительно купить опцию «быстрого прохода», чтобы не терять время в очередях, но, с другой стороны, иногда совсем неплохо сделать паузу – перевести дух, глотнуть воды и посмотреть сувениры в магазинах.

В двух шагах – тоже на острове Яс – находится тематический парк Ferrari World Abu Dhabi, равного которому в мире просто не найти. Забудьте об американских горках в других странах. Горки «арабские», к тому же в узнаваемой стилистике Ferrari, укатают вас настолько, что сердце потом будет учащённо биться лишь при одном воспоминании о них. Formula Rossa признана самым быстрым подобным аттракционом в мире: менее чем за 5 секунд «болид» разгоняется до скорости 240 км/ч! Когда всё заканчивается и, покачиваясь от адреналина, выходишь на платформу, с глаз – несмотря на обязательные пластиковые очки – приходится смахивать совсем не скупые слёзы радости.

В парке Ferrari World Abu Dhabi Фото: Иван Васин

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Почти так же впечатляет и другой аттракцион – The Flying Aces: это тоже рекордсмен с высочайшей в мире, 63-метровой петлёй, куда взбираешься под углом в 51 градус. Наконец, на очень коротком и очень страшном Turbo Track за какие-то секунды испытываешь всю гамму впечатлений – кабинка выстреливает за пределы Ferrari World, на миг зависает над крышей и с непостижимой скоростью будто ввинчивается обратно. Неудивительно, что символ Ferrari – поднявшаяся на дыбы лошадь.

Если вам вдруг не хватило турбулентности, «залетайте» в соседний CLYMB – необычно выглядящий комплекс со скалодромом и самой широкой в мире аэротрубой. Здесь тренируют скайдайверов, но ждут и неофитов – инструктор научит правильному положению тела (важны мельчайшие нюансы) и будет сопровождать своих «птенчиков» на каждом взмахе.

3 день: в поисках развлечений

С таким блестящим настоящим и решительной устремлённостью в будущее несложно забыть о том, что прошлое ОАЭ в целом и Абу-Даби в частности совсем не ограничивается изобильной «нефтяной эрой». И в эмирате достаточно мест для знакомства с арабскими традициями – не только в их современном изводе.

Во-первых, это этнографическая деревня с небольшим музеем, воссозданными жилищами бедуинов – глинобитными домиками с ветряными башнями (натуральной заменой кондиционерам), хижинами из овечьей шерсти и пальмовых листьев – и крохотными магазинчиками ремесленников.

Во-вторых, соколиный госпиталь – крупнейшая в мире больница для ловчих птиц, через которую их проходит около 6000 в год: летающих хищников лечат и оперируют, чистят пёрышки и клюв, даже педикюр делают. Во время экскурсии туристам не только показывают экипировку и кондиционируемые вольеры, демонстрируют базовые уходовые процедуры, но и рассказывают подробности о традиционной соколиной охоте. При желании (и предварительной договорённости) можно даже увидеть демонстрацию этого благородного спорта шейхов!

В соколином госпитале Фото: Иван Васин

И в-третьих – город-сад Аль-Айн, часть которого входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Аль-Айн» означает «источник» или «родник» – городские кварталы до сих пор окружены рощами финиковых пальм, которые начали высаживать на плодородных, богатых влагой почвах ещё тысячелетия назад.

Всего в городе шесть оазисов – крупнейший раскинулся на 1200 га. Его земли по-прежнему разделены между местными семьями, выращивающими здесь свыше 147 000 финиковых пальм сотни различных сортов, а ещё бананы, манго и инжир. Вооружившись картой, можно гулять или кататься на велосипедах по лабиринтам опутывающих оазис дорожек, заглядывая на «плантации» и разглядывая до сих пор функционирующие каналы подачи горной воды – фалладжи.

И именно в Аль-Айн стоит приезжать любителям старинной арабской фортификации – здесь сохранился ряд сторожевых башенок и совершенно сказочного вида глинобитных крепостей, когда-то сооружённых для защиты плодородных оазисных земель. После реставрации многие из них стали музеями. Цитадель Каср-аль-Мувайджи – бывшая резиденция правящей династии Аль Нахайян, путешественникам доступны несколько спартанских комнат с минимумом обстановки (но иногда с интерактивными экспозициями о быте их прежних владельцев).

Канал-фалладж в оазисе Аль-Айн Фото: Иван Васин

А похожий на затейливый торт форт Аль-Джахили – летний дворец той же династии – славен как своей поженившей старое и новое архитектурой (например, при реконструкции в стенах появились трубки с охлаждающим газом), так и постоянной выставкой фотографий знаменитого британского исследователя, писателя и путешественника Уилфреда Тезигера. Они были сделаны им во время караванного перехода через бескрайнюю песчаную пустыню Руб-эль-Хали. И, глядя на эти снимки, не перестаёшь изумляться рывку, сделанному Абу-Даби буквально за несколько десятков лет. Восточное волшебство, тайная магия и помощь могущественных джиннов – не иначе!

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Координаты

Когда лететь? Лучшее время для посещения Абу-Даби – прохладный период с октября по апрель-май.

Как добраться? Прямые рейсы авиакомпаний Etihad Airways и Air Arabia Abu Dhabi из Москвы, Казани и Екатеринбурга. Также легко добраться через Шарджу или Дубай, от которых до Абу-Даби около часа-полутора езды.

Где остановиться?

Rixos Marina Abu Dhabi – один из самых новых и заметных отелей эмирата, архитектура которого отсылает одновременно и к старинным арабским дворцам, и к современным арабским небоскрёбам. Он стоит на берегу Персидского залива, в двух шагах от набережной и дворца Каср-аль-Ватан. В отеле несколько ресторанов (они специализируются на международной, итальянской, паназиатской кухне, а также на морепродуктах), кафе и баров, песчаный пляж с пологим входом и спа-центр с сауной, хаммамом и массажными комнатами.

Rixos Premium Saadiyat Island – единственный в Абу-Даби отель, работающий по системе «ультра всё включено». Расположенный на острове Саадият, на границе морского национального парка, где в песке откладывают яйца черепахи-биссы, он отлично подходит для семейного отдыха. Отель особенно известен пляжем, который считается одним из лучших в стране, и спа-центром Anjana Spa & Wellness, оформленным в оттоманском стиле: помимо хаммамов, тайских и балийских массажей здесь нашлось место даже для «ледяного грота» – актуально в жару.

Отель Rixos Marina Abu Dhabi расположен вблизи городской марины и знаменитой набережной Абу-Даби.

Где есть?

В ОАЭ лучшие рестораны работают при отелях и торговых центрах. За национальной эмиратской кухней (это подвид кухни ближневосточной) в традиционном антураже стоит заглянуть в одно из заведений сети Al-Fanar Restaurant & Cafe – они есть в Абу-Даби и Аль-Айне.

Что покупать?

В Абу-Даби немало крупных моллов, в которых представлены чуть ли не все мировые марки одежды, обуви и парфюмерии, так что совместить отдых с шопингом будет идеей весьма здравой (есть и возврат НДС). Самые известные – Abu Dhabi Mall, Yas Mall и The Galleria Al Maryah Mall. В качестве сувениров подойдут местные финики, которые легко купить в большинстве супермаркетов.