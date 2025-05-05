Впервые за 30 лет из Уфы в Сухум полетят самолеты

С 3 июня планируется запуск прямых авиарейсов из Уфы в Сухум. Минтранс России объявил о возобновлении полетов между Россией и Абхазией после более чем 30-летнего перерыва.

В министерстве сообщили, что рассматривается возможность полетов авиакомпании «Икар» из Уфы с 3 июня, «Северный ветер» из Казани с 4 июня и «Аэрофлот» из Москвы с 31 мая.

Первый рейс по маршруту Внуково — Сухум выполнит авиакомпания «ЮВТ Аэро» 1 мая, второй запланирован на 3 мая, далее рейсы будут осуществляться еженедельно. Из Нижнего Новгорода прямые рейсы стартуют с 6 мая, выполнять их также будет «Икар» раз в неделю.

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По мнению эксперта по туризму Венеры Нуриахметовой, это направление будет очень востребовано среди туристов из Башкирии. Она отметила, что Абхазия всегда была популярной благодаря своему мягкому климату и особой атмосфере: ежегодно туда отправляются тысячи туристов из Башкирии. Сейчас дорога до Сухума довольно сложна – сначала нужно лететь в Сочи, а затем пересекать границу. Появление прямых рейсов упростит поездку и сделает путешествие в Абхазию значительно удобнее.