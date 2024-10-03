Время полетов из Москвы до ОАЭ выросло на 2,5 часа

Перелет из столицы России в Дубай будет занимать как минимум восемь часов.

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Время полета из Москвы до ОАЭ увеличится на 2,5 часа — чтобы добраться до Персидского залива, туристам придется тратить более восьми часов. Как рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний», рейсы из Москвы и Екатеринбурга теперь будут выполняться по обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман.

При этом рейсы по маршруту Москва — Дубай — Москва потребуют посадки для дозаправки, которая, по предварительным данным, будет осуществляться в Душанбе. В итоге перелет из Москвы в одну сторону будет занимать как минимум восемь часов вместо нынешних 5,5, а лететь из Екатеринбурга до Дубая придется дольше на 1 час и 20 минут.

Ранее сообщалось, что начиная с 1 августа в магазинах беспошлинной торговли аэропорта Дубая (duty free) можно расплачиваться рублями.