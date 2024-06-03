Все включено: море, отдых и новые впечатления на круизном лайнере Astoria Grande

Как встретить новый круизный сезон, избежать акклиматизации и испытать целый калейдоскоп впечатлений во время насыщенного путешествия? Ответ можно найти на борту лайнера Astoria Grande, каждый сезон открывающего перед путешественниками новые горизонты.

Истинная жемчужина в короне российских круизных маршрутов, комфортабельный лайнер Astoria Grande отправляется в плавание из самого сердца черноморской жемчужины — солнечной курортной столицы Сочи. Оттуда Astoria Grande берет курс на яркое приключение, пересекая просторы Черного и Средиземного морей, подбираясь к живописным берегам Турции и Египта — в зависимости от выбранного маршрута. По пути лайнер будет останавливаться в разных портовых городах: пассажиры смогут сойти на берег вместе с русскоязычным гидом и на время окунуться в местную атмосферу, познакомиться с культурой и историей, купить сувениры на память. А потом вернуться обратно в свой многопалубный отель, покачивающийся на морских волнах, чтобы продолжить путешествие.

На борту Astoria Grande к услугам гостей — три ресторана с изысканной кухней, пять уютных баров, концертный зал, бассейн, спа-центр и салон красоты, не говоря уже о спортзале и детской игровой зоне. Сам лайнер тоже постоянно совершенствуется. В первую очередь это касается сервиса и кухни — обновляются меню и винная карта. Появляются новые тщательно продуманные экскурсионные программы в городах следования Astoria Grande, а ценовая политика остается по-прежнему привлекательной.

На борту Astoria Grande

«В новом сезоне мы отправляемся в 47 круизов — это абсолютный рекорд для нашего лайнера», — с гордостью сообщает генеральный директор ООО «СК „Аквилон“ Станислав Наумов. «Программа стартовала в марте и продлится до конца января 2025 года, открывая перед путешественниками многогранный выбор направлений и форматов».

Лайнер — плавучий оазис роскоши — позволяет окунуться в атмосферу безмятежного отдыха с первых минут путешествия. «Прежде всего клиентов привлекает уникальность нашего круизного продукта, — поясняет Станислав Наумов. — Это и первоклассный сервис по системе „все включено“, и отсутствие визовых формальностей, и погружение в путешествие с самой посадки на борт».

В новом сезоне 2024 года команда Astoria Grande приготовила немало сюрпризов, способных удовлетворить вкусы самой взыскательной публики. В дополнение к традиционным недельным маршрутам в Турцию добавлены двухнедельные круизы в Египет (хотя и они не обойдут «страну кошек» стороной). Также в программе короткие шопинг-туры в Стамбул и Трабзон.

«Благодаря усилиям оператора увеличилось количество портов захода в Турции — как в Черном, так и в Средиземном море» — уточняет Наумов. «К примеру, в этом сезоне впервые стартует двухнедельный круиз по южному побережью Турции, дающий возможность взглянуть на этот регион в новом ракурсе».

Каюта на лайнере Astoria Grande

Но открытия на этом не заканчиваются. Изюминкой станут специальные зимние праздничные круизы — редкая возможность встретить Новый год в открытом море с размахом настоящей супервечеринки от лучших звезд эстрады.

Все услуги на борту можно оплатить картой Мир. Удобнее всего при посадке внести нужную сумму на депозит и затем расходовать её в течение круиза – например, на массаж в SPA-центре, напитки в барах (их на борту целых пять), гастрономические изыски в ресторане a la carte или береговые экскурсии.

Поистине неиссякаемая фантазия организаторов круизов на Astoria Grande в новом сезоне приготовила еще больше тематических путешествий на любой вкус. Ценители музыки смогут окунуться в атмосферу фестивалей и концертных круизов вместе с топ-радиостанциями. Театралов ждут круизы с популярными мюзиклами и спектаклями. Семейным путешественникам приготовлены детские развлекательные программы, а поклонникам активного отдыха — спортивные круизы, приуроченные к Олимпиаде. К услугам туристов — и танцевальные, и даже юмористические круизы. Да что там говорить — даже страстные фанаты жгучих турецких сериалов найдут на борту Astoria Grande тематическую развлекательную программу по душе!

Отбрасывайте сомнения и поднимайтесь на борт – забронировать круиз можно здесь.