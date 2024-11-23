Всё больше россиян собираются встретить Новый год в Грузии

Самыми излюбленными локациями наших туристов в стране остаются Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

Спрос на путешествия в Грузию в новогодние праздники значительно вырос в сравнении с предыдущим годом, заметили эксперты сервиса размещений «Островок».

Они проанализировали количество бронирований отелей и апартаментов в стране на период с 28 декабря по 12 января и пришли к выводу, что популярность направления возросла в два раза. Более того, по общему числу бронирований Грузия входит в пятёрку самых востребованных стран для зарубежного отдыха – её обходит только Белоруссия, Турция, Таиланд и Абхазия — судя по данным Российского Союза Туриндустрии.

В «Островке» заметили, что начиная с мая по ноябрь 2024 года, количество бронирований в закавказской стране поднялось на 75% в сравнением с теми же месяцами годом ранее. Напомним, что прямое авиасообщение между Россией и Грузией было восстановлено в мае 2023 года, но некоторым авиакомпаниям потребовались месяцы, чтобы наладить рейсы между двумя странами. Например, авиаперевозчик Азимут запустил полёты в Кутаиси только в июле этого года.

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По словам управляющего директора сервиса «Островок» Дарьи Кочетковой, важными факторами роста популярности Грузии как направления для россиян являются широкие возможности для совмещения разных типов отдыха – активного, горнолыжного, экскурсионного и гастрономического — большой выбор гостиниц на любой бюджет и отсутствие виз.

При этом средняя стоимость бронирования ночи в отелях Грузии выросла в этом году на 11% (с 5,3 тысячи рублей в 2023 году до 5,9 тысячи рублей). А вот стоимость жилья в новогодние праздники наоборот пошла вниз по сравнению с прошлым годом, упав до 7,25 тысяч рублей за ночь.

Россияне традиционно предпочитают путешествовать в Грузию парами (55% бронирований приходится на двух взрослых без детей), а самым большим спросом в этом году пользуются города Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Кобулети и Уреки, а в горах курорты Гудаури и Степанцминде (Казбеги).