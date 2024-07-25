Ввод электронных разрешений для въезда в Израиль отложили

В будущем стоимость подобного разрешения составит около 600 рублей.

Власти Израиля перенесли введение обязательных платных электронных разрешений (ETA) на въезд в страну на 1 января 2025 года. Об этом сообщило Министерство туризма страны. С 1 июня 2024 года был запущен сайт для оформления ETA (Electronic Travel Authorization), но пока он работает в тестовом режиме.

За этот период Управление народонаселения и миграции получило множество запросов о пересмотре даты перехода от тестового режима к рабочему, который предполагает обязательное и платное оформление ETA для въезда в страну. Большинство таких запросов поступило от авиакомпаний, которым нужно больше времени для подготовки и внедрения необходимых технологических систем.

Ранее было объявлено, что с 1 августа 2024 года получение ETA станет обязательным для путешественников из всех стран, с которыми у Израиля действует безвизовый режим въезда, включая граждан России. Однако, Управление народонаселения и миграции приняло решение продлить тестовый режим еще на пять месяцев, до 1 января 2025 года. Пока оформление ETA остается добровольным и бесплатным.

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В будущем стоимость разрешения на въезд в Израиль составит около 600 рублей. Для стран с визовым режимом Израиль параллельно вводит электронную визу.

Ранее сообщалось, что временно разрешенный 60-дневный безвизовый въезд в Таиланд для граждан 93 стран, включая Россию и Китай, в одностороннем порядке заменен на постоянно действующий. Соответствующий приказ МВД Таиланда утвердил премьер Сретта Тависин.