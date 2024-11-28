Вы удивитесь: назван самый дорогой российский город для встречи Нового года

Это не Москва и не Санкт-Петербург.

Самым дорогостоящим направлением для встречи нового 2025-го года оказался Сергиев Посад, сообщает издание Новая Кубань с ссылкой на данные популярного сервиса бронирования жилья.

Если отправиться в знаменитый город «Золотого кольца России» в даты с 27 декабря по 12 января, то средняя стоимость ночи в гостинице обойдется туристам в 10,878 рублей.

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Вторую строчку в рейтинге наименее бюджетных направлений для празднования Нового года занимает город Суздаль во Владимирской области (8,566 рублей за ночь), а на третьей оказался Владивосток, где сутки в среднем обойдутся в 7,262 рубля.

Далее следуют Переславль-Залесский в Ярославской области, где туристам в среднем придётся заплатить за ночь в отеле 7,247 рублей, и Анапа. Средняя стоимость праздничной ночи в городе-курорте составит 7,079 рублей: получается, за пятидневный отдых в новогодние каникулы гостям Анапы придётся заплатить более 35 тысяч рублей.