Выбор редакции: 6 отелей, где можно провести уютные зимние выходные

Зима — время, когда хочется укрыться от суеты города и окунуться в атмосферу уюта и спокойствия. Выбрали шесть отелей, которые станут настоящим оазисом уюта в самый холодный сезон. От заснеженных просторов Карелии до уютных уголков Владимирской области, от восточной экзотики Узбекистана до легендарной гостиницы в самом сердце Москвы — расскажем, где можно провести зимние выходные с комфортом и вдохновением.

«Каренин», Cуздаль

Думаем, что в этом году посты про Суздаль в социальных сетях не обошли вас стороной. А все из-за того, что этот музей под открытым небом встретил своё 1000-летие. Город славится своей уникальной историей, архитектурой и далеко не только днём Огурца! Суздаль впечатлит атмосферой дореволюционной России, локальной кухней и отличными настойками.

Если вы пока решаете, куда выехать из городских джунглей и где остановиться, вот первая рекомендация: аутентичный гостевой дом «Каренин». Он расположен в самом центре города, буквально в 500 метрах от Суздальского Кремля, а в 50 метрах находится Церковь Космы и Дамиана, построенная в 1725 году. Двухэтажные номера оснащены всем необходимым для долгожданного отдыха: современная бытовая техника, кровати с ортопедическими матрасами, личная охраняемая парковка и сауна, что сейчас особенно актуально. Во всех апартаментах высокоскоростной Wi-Fi, что позволит насладиться любимым сериалом после долгой прогулки.

Гостевой дом состоит из 2 двухэтажных апартаментов, каждый из них рассчитан на 6-7 человек:

Площадь номера №1 – 115 метров.

Площадь номера №2 – 95 метров.

Гостевой дом «Каренин»

«Точка на карте. Лодейное Поле», Ленинградская область

Отель на берегу реки Свирь в городе-колыбели Балтийского флота. Вокруг – хвойный лес, свежий воздух, тишина и спокойствие. Большие площади остекления наполняют номера естественным светом и создают ощущение простора и безмятежности. Для уединенного «ментального детокса» или романтического отдыха для двоих доступны стандартные номера, а для путешествий с детьми или большой компанией — размещение с индивидуальной кухней-гостиной. Ключевой элемент каждого номера — персональная терраса с видом на реку.

До конца декабря здесь действует акция для всех уставших от домашних заданий: при заезде двух взрослых дети до 12 лет отдыхают бесплатно, и завтраки включены.

В ресторане «Точка на карте» можно познакомиться с аутентичной гастрономией региона в авторской интерпретации бренд-шефа, а летом команда ресторана запускает гастрономический маршрут по страницам истории места – сет, основанный на кулинарных предпочтениях Петра I. Ресторан отеля занимает 14-ю строчку рейтинга 50 best tastes of Russia в номинации «Лучший объект для гастрономического туризма» и акцентирует внимание на локальных продуктах. Панорамные окна приближают к природе, а теплый камин добавляет уют. Меню составлено так, чтобы гости могли познакомиться с локальными специалитетами: традиционной карельской ухой на сливках, сканцами с лесными грибами, котлетами из фазана или ладожским судаком.

Новый год здесь отметят в стиле русских сказок. Кроме пышного застолья с перепелами из печи и «молодильными яблочками», гостей ждет сказка в исполнении актеров петербургских театров. Песни от Елены Премудрой, танцы Кикиморы, поздравление Деда Мороза и праздничный салют над рекой Свирь – такой сюжет первых часов нового года кажется захватывающим. А чудо в финале этой снежной и хвойной истории гарантировано.

«Точка на карте. Сортавала», Карелия

«Точка» в окружении природного парка – воплощение всего лучшего, что есть в Карелии. Хвойный лес, скалистый берег, кристально чистые озёра, водопады и Ладожские шхеры. Лаконичный дизайн и натуральные материалы отделки отражают характер места, а каждый элемент отеля создан с любовью и вниманием к путешественникам. Как и в любой «Точке», каждый номер – панорамный, с видом на лесное озеро.

На территории есть панорамная сауна, беседки для барбекю и кафе-бистро. В меню – локальные фермерские продукты и чистые вкусы главных карельских специалитетов.

В новогоднюю ночь гостей ждут праздничные гуляния с русскими забавами, ужин со сморребродами из оленины и ячменными лепешками, хороводы вокруг главной ёлки и салюты над кристальной гладью озера. Здесь сказка превратится в быль, а близкие согреют своим теплом.

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Mercure Bukhara Old Town, Бухара, Узбекистан

Mercure Bukhara Old Town встречает гостей в самом сердце Старого города Бухары, на улице Самаркандской, в окружении древних памятников и архитектурных шедевров. Здесь, в атмосфере восточного гостеприимства, бренд Mercure раскрывает перед путешественниками богатство местной культуры и знакомит с уникальными традициями Узбекистана.

Дизайн отеля – творение известного узбекского архитектора Зоиршо Клычева. В каждой детали, от роскошных мозаик до абстрактных геометрических узоров, отражается богатое культурное наследие региона. Лобби отеля, напоминающее крытые торговые улицы Бухары, с первых минут погружает гостей в атмосферу восточной сказки.

Mercure Bukhara Old Town предлагает 57 стильных и уютных номеров различных категорий. Из окон открывается прекрасный вид на старинные кварталы или тихий дворик отеля. В ресторане Saffron на верхнем этаже гости смогут начать день с завтрака по системе «шведский стол», а в течение дня – попробовать традиционные узбекские блюда: плов, шурпу, самсу и многое другое.

Расслабиться после насыщенного дня поможет спа-центр с хаммамом, сауной, бассейном и разнообразными массажами и уходовыми программами.

Mercure Bukhara Old Town заботится не только о комфорте гостей, но и об окружающей среде. Отель полностью отказался от одноразового пластика, внедрил эко-практики и использует биоразлагаемые продукты. В 2024 году Mercure Bukhara Old Town был удостоен звания «лучшего экологически чистого отеля региона» на церемонии вручения III Национальной премии Узбекистана в сфере гостеприимства.

Mercure Bukhara Old Town

«Доброград», Владимирская область

Ищете место, где можно насладиться тишиной зимнего леса? Тогда присмотритесь к парку-отелю «Доброград», который расположился среди живописных пейзажей Владимирской области, на слиянии двух рек в сосновом бору. Здесь каждый найдет себе уголок по душе: уединенный корпус Lake с просторным СПА-комплексом и открытым круглогодичным бассейном для любителей релакса, корпус Grand, окруженный лесом – для тех, кто ищет единения с природой, или уютные коттеджи Village с собственной территорией и мангальными двориками для теплой компании.

«Доброград» заботится о комфорте гостей: в номерах установлены премиальные спальные системы ведущего российского производителя. Тут можно опробовать и уникальный высокотехнологичный «Дом здорового сна».

На территории отеля работают три ресторана с русской и европейской кухней, сезонными меню и уютными интерьерами: живые камины, обогреваемые веранды и панорамные залы создадут идеальную атмосферу для зимнего вечера.

А для любителей активного отдыха в «Доброграде» есть пейзажный парк с освещенными лыжными трассами, катком, снегоходами и горкой. По выходным здесь проходит активная развлекательная программа на свежем воздухе, которая не даст заскучать ни взрослым, ни детям.

«Доброград»

COSMOS MOSCOW VDNH Hotel, Москва

Хотите почувствовать себя героями фильма «Гостья из будущего»? Тогда добро пожаловать в легендарную гостиницу «Космос», расположенную на проспекте Мира, 150. Приметное здание отеля с необычной архитектурой считают одной из узнаваемых визитных карточек столицы.

«Космос» – это не просто отель, а настоящая машина времени. Открытый за год до Олимпиады-80, он был призван удивлять иностранных гостей своим интерьером и техническим оснащением. И ему это удалось: гостиница вошла в «Книгу рекордов России» как самая большая гостиница страны.

Сегодня «Космос» продолжает привлекать путешественников со всего мира. Гостиница предлагает широкий выбор номеров – от стандартных до люксов, каждый из которых оформлен с вниманием к деталям и оснащен всем необходимым для комфортного отдыха. На территории отеля работают ресторан и бар, где можно попробовать блюда русской и международной кухни, а также согреться горячими напитками после прогулок по городу. А для тех, кто хочет поддерживать себя в форме даже зимой и в путешествии, в отеле есть современный фитнес-центр с бассейном.

Гостиница COSMOS MOSCOW VDNH Hotel находится всего в нескольких минутах ходьбы от выставочного комплекса ВДНХ, что делает её идеальной локацией для тех, кто хочет насладиться праздничными ярмарками, катанием на коньках и другими зимними развлечениями.