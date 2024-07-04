Выбор RT: где отдохнуть этим летом

Продолжаем публиковать подборки отелей и ресторанов, которым, по мнению редакции, стоит уделить свое время.

Отель. Radisson Resort & Residences Zavidovo

Ищете идеальное место для семейного отдыха? Тогда обратите внимание на Radisson Resort & Residences Zavidovo – пятизвёздочный отель, расположенный всего в часе езды от Москвы. Это уникальное место, которое подарит вам незабываемые впечатления и позволит насладиться красотой природы.



Отель расположен в курортной зоне на берегу реки, впадающей в Волгу, в окружении леса. К услугам гостей номера с видом на реку и полностью оборудованные апартаменты с несколькими спальнями и гостиной.



Вы сможете любоваться белоснежными яхтами и быстрыми катерами с широкой набережной собственного песчаного пляжа. Radisson Resort & Residences, Zavidovo предлагает широкий спектр услуг и развлечений для всей семьи.



В отеле есть СПА с бассейном и саунами, рестораны и бары, ночной клуб с караоке, а также площадки для барбекю. Любители активного отдыха оценят водные виды спорта, открытые спортивные площадки и корты, прокат велосипедов и коньков, скалодром.

Отель. Palmira Garden Hotel & SPA

В отеле Palmira Garden Hotel & SPA можно восстановить жизненные силы, а еще попасть на серию гастрономических ужинов и вечеринок на летней террасе.



SPA-отель, который расположился в четырех километрах от Москвы на территории Усадьбы Тимохово-Салазкино в Подмосковье, летом превратится в площадку для ярких вечеринок. Дело в том, что команда отеля запустила серию гастрономических вечеринок. 13 июля в ресторане отеля пройдет Tbilissimo Party, на котором всех гостей будет ожидать ужин грузинской кухни в сопровождении Давида Кобиашвили (лауреат многочисленных российских и международных вокальных конкурсов) и шоу-группы «Иберия» (мастеров народных танцев, передающих через движения и музыку богатое наследие и традиции Грузии).

Ну и как же без SPA-перезагрузки! В отеле запущено летнее SPA-меню, в основу которой вошли процедуры на бренде Thalasso Bretagne. Ну а если захочется провести время уединенно и с пользой для себя, то менеджеры отеля Palmira Garden подберут для вас индивидуальную СПА-программу на 3 или 4 дня с уже включенным проживанием и специально-разработанным питанием.

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Ресторан. Basic by Rekki

Где: Красная Поляна, Сочи



Что там: первый панорамный краснополянский ресторан с бассейном — Basic by Rekki. В горы на весь день, как вам план? Представили себе утомительное восхождение под палящим солнцем? А вот и нет: отдых в Красной Поляне может и должен быть чистым удовольствием.

Солнце уже настраивает на шоколадный загар, а воздух с горных вершин освежает. Начать день с плавания в кристальной воде бассейна с видом на горы можно всей семьёй: есть специальная детская зона, где малышей будут развлекать аниматоры. Терраса с шезлонгами и pool-бар с коктейлями и сытными закусками — идеальное летнее место.

Аппетит в горах возрастает во сто крат! Любители средиземноморской кухни будут приятно удивлены: открылся первый панорамный краснополянский ресторан с бассейном — Basic by Rekki.

Начните с закусок. Цукини темпура с соусом дзадзики, фрито мисто из креветок и кальмаров, приправленных фенхелем. Гурманов впечатлит бурата с клубникой и лаймовым муссом. Да и барабуля непроста: подаётся с персиковым айоли. Кстати, о соусах. Шеф-повар Алексей Мурыгин уделяет им особое внимание и готовит из местных продуктов.

Ежедневные вечеринки и кинотеатр под открытым небом, площадка для проведения закрытых мероприятий с видом на горы, от которого натурально захватывает дух. Basic определённо претендует на звание вашего любимого места этим летом.



Ресторан. Круизная яхта ERWIN.Река.

Где: Москва



Что там: рыбный ресторан на борту белоснежной яхты – круизы по Москве-реке тут проводят круглый год зимой и летом. Морские продукты подают в любое время с полудня до часу ночи. Чем кормят? Средиземноморская кухня с элементами Азии. Обширная винная карта и авторские коктейли.



Морепродукты, речная и морская рыба: икра и устрицы, крабы, всевозможные креветки из разных российских морей, а также роскошная коллекция региональных деликатесов. Обстановка: крабы и креветки привычно приветствуют гостей с ледяной горки, салон яхты декорирован в узнаваемой стилистике: оригинальные светильники выполнены в форме осьминогов и морских звезд, диваны обиты тканью приятного глазу цвета морской волны.



Посередине возвышается статуя Нептуна, повелителя этого подводного царства — в модных плавках из последней коллекции узнаваемого бренда. Чтобы подчеркнуть, что действо разворачивается непосредственно на реке, дизайнеры добавили в цветовую гамму галечно-серого и песочно-желтого.