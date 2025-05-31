Выбрали за вас: отели, в которые хочется возвращаться

Наша очередная подборка отелей в разных частях света, где стоит непременно остановиться.

Концерт Джастина Тимберлейка и вид на трассу Формулы-1

Место: «The Merchant Baku», Баку (Азербайджан)

Что там: исторический стиль в самом центре города.

Расположенный в историческом здании 1858 года постройки, отель Merchant Baku органично сочетает архитектурное наследие с современным стилем. В интерьерах, оформленных под влиянием «Великого Гэтсби», ретро–элементы сочетаются с чистыми современными линиями, создавая ощущение, что пространство основано на истории и в то же время освежающе актуально. Отель состоит всего из 63 номеров и предлагает уютную атмосферу, сочетающую в себе характер и комфорт. Благодаря центральному расположению отеля, гости могут дойти пешком до самых знаковых достопримечательностей города, культурных объектов и Каспийской набережной.

Сезонные новинки: пребывание на концерте Джастина Тимберлейка. Для гостей, которые посетят концерт 27 июля в Баку, отель предлагает специальный пакет услуг, включающий проживание на ночь, завтрак и прямой трансфер до места проведения, который призван подчеркнуть энергетику вечера непринужденностью и стилем.

Номера с видом на Формулу-1: из окон ограниченного числа номеров открывается вид на Бакинскую городскую трассу, откуда открывается захватывающий вид на гонку Формулы-1 прямо из вашего номера. Стильный, атмосферный отель Merchant Baku, расположенный в центре города, продолжает оставаться одним из самых узнаваемых мест столицы.»

Победитель премий

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Место: METROPOL Гранд Отель Геленджик 5*, Геленджик

Что там: 380 номеров с безупречным сервисом

Люксы, бунгало и отдельно стоящая вилла для роскошного отдыха или комфортной деловой поездки. Отель расположен на берегу Чёрного моря в Геленджике, на мысе Толстый. Прямо отсюда начинается Геленджикская набережная, которая тянется вдоль залива на десять километров.

К услугам гостей – рестораны, бары, двухэтажный спа-центр, пляжный комплекс, бассейны (в том числе подогреваемый бассейн на открытом воздухе), аквапарк, фитнес-клуб, теннисный корт и спортивная площадка.

По итогам национальной премии в области делового и событийного туризма Russian Business Travel & MICE Award звание «Лучшая конгрессная гостиница России категории 5*»

Пятизвездочная гостиница на побережье Черного моря была признана лучшим курортным отелем по версии Национальной гостиничной премии.

В отраслевой премии «Курортный Олимп» правительства Краснодарского края Metropol Гранд Отель Геленджик 5* получил сразу 2 награды – как «Лучший городской (бизнес) отель», а также как «Лучший отель 5*» в регионе.

А также гостиница заслуженно получила одну из самых романтичных наград индустрии гостеприимства, став «Лучшим отелем для медового месяца» Первой Международной Премии «WHITE Wedding Awards Площадки. Отели. Рестораны 2024».

Полученные награды демонстрируют готовность отеля отвечать внимательностью к деталям и высочайшим уровнем сервиса на самые разные запросы гостей и корпоративных клиентов.

Восточная роскошь

Место: Delano Dubai, Дубай (ОАЭ)

Что там: вид на Персидский залив и прибрежный ритм

Этим летом отель Delano Dubai приглашает провести отпуск в атмосфере спокойной роскоши, где энергия большого города уравновешиваются размеренным прибрежным ритмом. Расположенный на острове Bluewaters, отель предлагает идеальный сценарий для тех, кто хочет остановиться, выдохнуть и насладиться временем – без спешки и с удовольствием.

С 1 июня в отеле действует специальное летнее предложение, включающее ежедневные завтраки и ужины, скидку 20% на все заведения отеля, а также spa-кредит в размере AED 150 на человека. Каждое утро в отеле начинается в ресторане Tutto Passa, где в ярких деталях и вкусах ощущается лёгкость юга Италии. Днём можно расслабиться у иконичного бассейна Delano с регулируемой температурой или заглянуть в HWH Studio – бутик-пространство для йоги, пилатеса и wellness-сессий. Вечером — гастрономическое путешествие по тщательно отобранным концептам: от интимного настроения за коктейлем в Rose Bar и аутентичной анатолийской кухни в Blue Door до переосмысленных японских вкусов в Gohan.

Гостям доступны элегантные номера и люксы с видом на Персидский залив, оформленные в спокойной палитре с акцентом на тактильные материалы и натуральный свет. Это пространство, где легко замедлиться и по-настоящему отдохнуть. Delano Dubai – адрес для тех, кто остаётся в городе и хочет прожить лето красиво, осознанно и со вкусом.