Выбран самый красочный регион России для осеннего путешествия

Почти половина опрошенных россиян посчитали Карелию самым живописным направлением для путешествий этой осенью.

Из всех осенних месяцев российские путешественники предпочитают отправляться в отпуск именно в сентябре (55%), гласят данные опроса сервисов «Работа.ру» и «СберАвто», которыми поделились «Известия».

Самыми же красочными регионами для осеннего туризма россияне считают Республику Карелию (45%), Алтай (39%), Ленинградскую область вместе с Санкт-Петербургом (25%) и Минеральные Воды (24%). Без внимания также не остались Калининград, Пятигорск и Кисловодск – осенняя красота этих мест привлекает 23%, 22% и 20% опрошенных соответственно.

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Больше половины участников опроса признались, что предпочитают отправляться в путешествие осенью из-за комфортной погоды (60%), а 19% отметили, что им нравится спад курортного ажиотажа в эту пору.

Среди других живописных направлений внутри страны были также упомянуты Байкал и Иркутская область, Суздаль и Казань. Москву и Московскую область назвали достаточно симпатичной для осеннего путешествия только 15% респондентов, а 14% сказали, что хотели бы посетить в следующие месяцы Плес, Ярославль и Карачаево-Черкесию.