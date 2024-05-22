Вычислены самые дешевые российские курорты

Самое доступное жилье оказалось в Ейске, Витязево и Новороссийске.

Курортами с самой дешевой арендой жилья летом оказались Ейск, Витязево и Новороссийск (все находятся в Краснодарском крае). Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики онлайн-сервиса бронирования «Суточно.ру».

По их словам, в Ейске арендовать жилье можно за 3100 рублей в сутки, а в Витязево и Новороссийске — за 3900 рублей в сутки.

Городами с самой дорогой посуточной арендой в этом году оказались Зеленоградск и Светлогорск в Калининградской области (6600 и 5700 рублей, соответственно), Сочи (5700 рублей), Геленджик (5600 рублей), Ялта (4400 рублей), Лазаревское (4400 рублей) и Анапа (4000 рублей сутки).

По данным исследования сервиса, в среднем россияне бронируют жилье на курортах на восемь дней и платят за него около 40 000 рублей. Это на 10% выше, чем в прошлом году: летом 2023-го траты на проживание составляли порядка 35 900 рублей.

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