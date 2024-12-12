Выдры победили разъяренного ягуара: видео

Хищник не смог одолеть нескольких зверей из семейства куньих.

Если вы думаете о выдрах, то, скорее всего, в вашем воображении всплывает милый пушистый образ обыкновенной европейской речной выдры (Lutra lutra). Но во влажных амазонских лесах Южной Америки обитают выдры совсем иного калибра – бразильские, или гигантские выдры (Pteronura brasiliensis). Эти суровые хищники могут достигать двухметровой длины, причём почти треть этой величины приходится на их мощный хвост. Живут они тесными семьями, ревностно охраняя свою территорию от любых посягательств.

В Бразилии четыре такие выдры столкнулись в реке с ягуаром. Животные не просто не пострадали — они заставили хищника обратиться в бегство, передает Jam Press.

Портал публикует видео забавного инцидента. На кадрах видно, что ягуар заметил в воде выдру и хотел было наброситься на нее — но вдруг на поверхности появились еще трое товарищей потенциальной жертвы. Это застало хищника врасплох, и он решил немного отступить. В итоге выдры воодушевились и начали дразнить своего врага.

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Затем ягуар попытался снова напасть на выдр, но они стойко держали оборону. В конце концов, зверь обратился в бегство.

Обычно ягуары и выдры не очень ладят друг с другом. Конечно, ягуару, который успешно охотится даже на зубастых кайманов, не составляет труда справиться с одной выдрой, но в большом количестве эти куньи вполне могут одержать победу. Другой подобный случай уже фиксировался несколько лет назад.