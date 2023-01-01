Выкидывать старые вещи, принять образ скотовода и жечь костер. Какие новогодние традиции есть в разных частях мира?

К примеру, в Ирландии принято украшать дом веточками омелы. Хорошее правило, которому следовали еще сотни лет назад: в Новый год человека, стоящего под веткой омелы, можно поцеловать, не спрашивая его согласия.
В Италии под 31-е число выкидывают старые вещи, избавлясь от всего ненужного. Во Франции в праздничном пироге запекают боб, тот кому достанется кусок с бобом, назначается Бобовым королем, и все должны подчиняться его приказам. Ну, а в Монголии Новый год пересекается с праздником скотоводства, поэтому даже Дед Мороз приходит в дом в образе скотовода – арата. Вместо долгих посиделок у стола здесь устраивают состязания в ловкости и силе.
Во Вьетнаме в Новый год (его, правда, празднуют лишь в конце января) принято жечь костры в садах и на улицах. У огня собираются компании и готовят праздничные блюда. Самые популярные новогодние блюда конечно же с рисом: свиные ножки с ростками бамбука, мясной холодец. А вот дом в этот праздник принято украшать цветущими ветками персика. В Мьянме этот праздник наступает в самое жаркое время года, поэтому его приход отмечается так называемым «фестивалем воды», когда люди при встрече поливают друг друга водой. Так что если незнакомец вдруг окатит из ведра — никто не обижается.
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