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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
3 автомаршрута по России на лето
3 автомаршрута по России на лето

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
3 автомаршрута по России на лето
3 автомаршрута по России на лето

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Вышел документальный фильм о путешествии по России и США «Некругосветка»

Фото: Ne•krugosvetka

На Youtube вышел фильм «Некругосветка» о трехмесячном путешествии по России и США на мотоциклах, внедорожнике и доме на колесах.

В 2021 году топ-менеджер сервиса путешествий Туту Александр Гладилин и его друг, предприниматель Петр Санников отправились в путешествие по России и США. За три месяца они преодолели 25 тысяч километров на мотоциклах, внедорожнике и доме на колесах.

Свое путешествие Александр и Петр назвали «Некругосветка», решив, что их цель — не длина маршрута и количество континентов, а ощущение свободы. 

Сначала Александр и Петр отправились через всю Россию: от Москвы до Магадана. Александр — на мотоцикле, Петр — на внедорожнике. «Некругосветчики» проехали живописные места Урала, Алтая и Тывы, Красноярский край, озеро Байкал, Якутию, Магаданскую область и Дальний Восток.

Поездка по России длилась два месяца. На некоторых этапах к «Некругосветке» присоединялись друзья Александра и Петра. 

В каждом крупном городе путешественники тренировались: занимались единоборствами и бегали, планируя в конце путешествия преодолеть полумарафонскую дистанцию — 21,1 км — в Центральном парке Нью-Йорка. 

Александр и Петр хотели добраться на западное побережье США из Владивостока через Сеул, но рейс отменили из-за очередной волны коронавируса. Пришлось лететь вокруг всего земного шара через Шереметьево. Второй, американский, этап «Некругосветки» занял три недели. 

Александр снова выбрал мотоцикл, а Петр сел за руль дома на колесах. 

Проехав по Штатам, путешественники добрались до Нью-Йорка. В Центральном парке, несмотря на ливень, они, как и задумывали, пробежали полумарафон.  

«Это был тот момент, когда можно было поставить жирную точку и сказать: теперь все цели точно выполнены, пора лететь домой», — рассказывает Александр.

В начале путешествия Петр надеялся: «Это будет целая жизнь, и мы вернемся другими», – и ожидания оправдались. 

Фильм «Некругосветка» — не только о приключениях Александра и Петра, но и о людях, которых им удалось повстречать на пути, и о красивых, часто удаленных от цивилизации местах. Путешественники пересекали на пароме Телецкое озеро, ночевали на крыше в заброшенном городе Кадыкчан в Магаданской области, тренировались со сборной Якутии по кикбоксингу.

Посмотреть фильм и тизеры можно на Youtube, а забронировать билеты и отели — для кругосветного путешествия и поездки на выходные — на Туту.

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