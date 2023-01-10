Высший пилотаж: 3 работы конкурса Drone Photo Awards

Drone Photo Awards – крупнейший в мире конкурс аэрофотографии. в нём участвует множество профессионалов и любителей: Например, в этом году жюри выбирало из 14 000 снимков от авторов из 104 стран. Вот лишь несколько работ.
Russian Traveler 04/2022
«Сибирский водоворот» (на фото выше)
Зимой десятки тысяч чаек улетают «греться» из Сибири в Индию. В это время их часто можно увидеть и вблизи расположенного в Дели Ямуна-гхата. У этого ведущего к реке ступенчатого сооружения для священного омовения или предания праха воде их подкармливают местные жители.
Благодаря длинной выдержке фотографии оттуда выглядят весьма сюрреалистично.
«Хребет Сахары»
Самый длинный поезд Африки (его протяжённость может достигать трёх километров) следует по мавританской части пустыни, перевозя железную руду от месторождения к порту на Атлантическом океане.
Состав «Хребет Сахары» также считается одним из самых тяжёлых в мире. Вдобавок это бесплатное средство передвижения для небогатых мавританцев, которые путешествуют на поезде в открытых вагонах – иногда прямо на отвалах руды!
«Ярмарка Халла с высоты»
Традиционная октябрьская ярмарка в небольшом английском городке Кингстон-апон-Халл считается крупнейшей в мире, посвящённой аттракционам и развлечениям. С высоты птичьего полёта разноцветные павильоны, шатры и зонтики создают затейливый узор. Фото сделано с разрешения городского совета и дирекции ярмарки.
Другие снимки победителей и призеров Drone Photo Awards в разных категориях можно посмотреть здесь.