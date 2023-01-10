Высший пилотаж: 3 работы конкурса Drone Photo Awards

Drone Photo Awards – крупнейший в мире конкурс аэрофотографии. в нём участвует множество профессионалов и любителей: Например, в этом году жюри выбирало из 14 000 снимков от авторов из 104 стран. Вот лишь несколько работ.

Russian Traveler 04/2022 читать этот номер

«Сибирский водоворот» (на фото выше)

Зимой десятки тысяч чаек улетают «греться» из Сибири в Индию. В это время их часто можно увидеть и вблизи расположенного в Дели Ямуна-гхата. У этого ведущего к реке ступенчатого сооружения для священного омовения или предания праха воде их подкармливают местные жители.

Благодаря длинной выдержке фотографии оттуда выглядят весьма сюрреалистично.

«Хребет Сахары»

Фото: Джастин Джин

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Самый длинный поезд Африки (его протяжённость может достигать трёх километров) следует по мавританской части пустыни, перевозя железную руду от месторождения к порту на Атлантическом океане.

Состав «Хребет Сахары» также считается одним из самых тяжёлых в мире. Вдобавок это бесплатное средство передвижения для небогатых мавританцев, которые путешествуют на поезде в открытых вагонах – иногда прямо на отвалах руды!

«Ярмарка Халла с высоты»

Фото: Кристофер Фентон

Традиционная октябрьская ярмарка в небольшом английском городке Кингстон-апон-Халл считается крупнейшей в мире, посвящённой аттракционам и развлечениям. С высоты птичьего полёта разноцветные павильоны, шатры и зонтики создают затейливый узор. Фото сделано с разрешения городского совета и дирекции ярмарки.