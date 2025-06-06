Выявлен виновник массового отравления россиян на теплоходе

Несколько сотен человек на теплоходе «Михаил Булгаков», включая детей, стали жертвами кишечной инфекции – всё дело в плохой воде.

Массовое отравление на теплоходе «Михаил Булгаков» в конце мая, оказывается, было вызвано проблемами с водой: анализы показали присутствие в ней колиформных бактерий и высокий уровень микробного загрязнения. По словам экспертов, подобную жидкость нельзя использовать даже для хозяйственных нужд, включая мытье посуды.

Что произошло?

В конце мая более 200 человек, которые побывали в круизе на теплоходе «Михаил Булгаков», обратились за медицинской помощью со схожими симптомами – рвотой, диареей и общим ухудшением самочувствия. Симптомы присутствовали среди туристов всех палуб и среди членов экипажа — некоторые из них являлилсь носителями бессимптомного норовируса, что позволило предположить, что причиной заражения кишечной инфекцией могла стать вода. Одним из основных путей передачи вируса посчитали «фекальный». Против ПАО «Московское речное пароходство» возбудили административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Во время экспертизы надзорные органы обнаружили на теплоходе около 15 нарушений санитарных правил – в том числе закупку продуктов питания без маркировки и их ненадлежащее хранение; отсутствие должной дезинфекции посуды и своевременной уборки.

Судя по заключению экспертов, чье мнение было представлено в судебных материалах, обнаруженные в воде показатели свидетельствовали «о серьезном загрязнении, делающем жидкость опасной для любого использования».

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«Возможной причиной мог стать сбой в системе очистки», – заключили эксперты.

В результате было принято решение приостановить эксплуатацию теплохода на 90 дней для устранения недочетов.