Взгляните на редкие архивные снимки из антарктических экспедиций начала ХХ века

Отправляемся в снежное путешествие во времени с потрясающими фотографиями.

Опубликованы удивительные архивные фотографии антарктических экспедиций начала ХХ века. Недавно они были оцифрованы Национальным архивом Австралии и Австралийским антарктическим отделом.

Коллекция состоит из сотен черно-белых фотографий и негативов на стеклянных пластинках. Они документируют суровые условия, необычную дикую природу и повседневную жизнь в эпических путешествиях, таких как Австралийская антарктическая экспедиция и Британская антарктическая экспедиция, состоявшиеся в 1910-х годах и позже.

Неизвестный участник Британской антарктической экспедиции вывел гренландских хаски на прогулку Фото: National Archives of Australia / Australian Antarctic Division

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«Я рад, что эта коллекция будет сохранена в Национальном архиве для будущих поколений. Эти фотографии дополняют другие национальные коллекции, документирующие исследования в Антарктиде. Изображения дают уникальное представление о сложных условиях, с которыми столкнулись исследователи. Есть потрясающие фотографии уникальной дикой природы, а также фотографии, изображающие науку и технику того времени», – Саймон Фруд, генеральный директор Национального архива Австралии.

«Эта коллекция редкая и хрупкая. Приобретение, оцифровка и сохранение данных означает, что они будут доступны и будущим поколениям. Общественность сможет получить цифровой доступ к ряду записей от самых ранних исследований Антарктики до более поздних экспедиций», – говорит генеральный директор по управлению коллекциями Стивен Фокс.