Взрослый турнир по детским играм и другие события игорной зоны «Красная Поляна» в июне

Игорная зона «Красная Поляна» анонсировала летние события. В июне здесь состоится грандиозный музыкальный фестиваль «Первый LIVE», турнир ACA Young Eagles 37, концерты звезд – Владимир Маркин и группа «Трудное детство», Mary Gu, группа RASA. В общем, есть на что посмотреть!
Красная Поляна – это не только про горнолыжные курорты, походы и головокружительные пейзажи. Тем, кто любит яркие шоу, красок впечатлениям помогут добавить музыкальные концерты, театральные представления и другие форматы вечернего досуга. Всё это круглый год можно найти в игорной зоне горного кластера. Рассказываем, что ждёт туристов в первом месяце лета.
1 июня всем взрослым гостям Сочи предлагают вернуться в детство и на специальной площадке сразиться в давно знакомые игры – ведь здесь пройдет турнир «Назад в детство»!
Необычный турнир открыт только для гостей 18+, при этом участие в нем бесплатное. Участники турнира смогут сразиться в игровые приставки Super Mario, Mortal Kombat и Танчики (для победителей подготовлены специальные призы). Специальные гости праздника – Владимир Маркин и группа «Трудное детство».
А 17 июня на сцене RED ARENA пройдет грандиозный музыкальный фестиваль «Первый LIVE. ZIVERT». Гостей ждут горячие хиты от любимых исполнителей, зажигательная невероятная атмосфера. И новые уникальные музыкальные явления с ошеломительной и неподражаемой ZIVERT и шоу-программой других топовых артистов.
Билеты на музыкальный фестиваль «Первый LIVE. ZIVERT» можно приобрести здесь.
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При первом визите гости получают баллы на игру, билеты на розыгрыши с призовым фондом от 140 000 до 500 000 рублей, приветственный напиток в баре.
30 июня на одной из площадок игорной зоны пройдет турнир ACA Young Eagles 37. Мировая лига смешанных единоборств ACA проведет грандиозное спортивное шоу в RED ARENA. В главном бою вечера встретится боец из Сибири Михаил Погодин против одного из самых талантливых молодых бойцов из Кыргызстана Калыбека Арзыкула по прозвищу «Акула».
В со-главном бою сойдутся представители тяжелого дивизиона: устрашающего своей ударной мощью белоруса Марселя Сычева встретит в клетке Шадид Рашидов из Краснодара. Также в главном карде зрителей ожидает очень интригующее противостояние в полулегком весе: сойдутся два ярко выраженных нокаутера с 90%-ной статистикой финишей Орца Сайдулаев и Исмаил Келеметов. Болельщиков ожидают 16 ярких боев с участием топовых и самых перспективных спортсменов АСА.
Билеты на турнир можно найти здесь.
Что еще ждет гостей игорной зоны «Красная Поляна» в июне? Вот афиша:
- 4 июня — концерт Mary Gu в казино «Бумеранг». Сама Mary Gu свой стиль и жанр описывает как «лиричный думающий поп». Вход свободный.
- 10 июня — спектакль «Игроки»: знаменитая поставка по пьесе Н. В. Гоголя в театре «В игре». Зрителей ждет виртуозно закрученный сюжет и мастерская игра популярных актеров театра и кино.
- С 16 по 25 июня — летний этап турнира Sochi Poker Festival в Покерном клубе Сочи. Гости фестиваля уже сейчас могут оценить заманчивое расписание, состоящее из 30 кубковых турниров и 22 сателлитов.
- 17 июня — Турнир по американской рулетке, шоу-программа и живая музыка в «Казино Сочи». Гарантированный призовой фонд турнира: 50 000 у. е.
- 29 июня — концерт RASA, авторов знаменитого хита про пчелу и пчеловода. Популярный коллектив представляет супружеская пара — Виктор Поплеев и Даша Шейко.
На концерты звезд и шоу-программы в «Казино Сочи», в казино «Бумеранг», зал игровых автоматов «Бонус Slots» - вход свободный, 18+. При себе необходимо иметь карту гостя или оригинал паспорт для регистрации.
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