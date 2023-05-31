Взрослый турнир по детским играм и другие события игорной зоны «Красная Поляна» в июне

Игорная зона «Красная Поляна» анонсировала летние события. В июне здесь состоится грандиозный музыкальный фестиваль «Первый LIVE», турнир ACA Young Eagles 37, концерты звезд – Владимир Маркин и группа «Трудное детство», Mary Gu, группа RASA. В общем, есть на что посмотреть!

Красная Поляна – это не только про горнолыжные курорты, походы и головокружительные пейзажи. Тем, кто любит яркие шоу, красок впечатлениям помогут добавить музыкальные концерты, театральные представления и другие форматы вечернего досуга. Всё это круглый год можно найти в игорной зоне горного кластера. Рассказываем, что ждёт туристов в первом месяце лета.

Игорная зона «Красная поляна»

1 июня всем взрослым гостям Сочи предлагают вернуться в детство и на специальной площадке сразиться в давно знакомые игры – ведь здесь пройдет турнир «Назад в детство»!

Необычный турнир открыт только для гостей 18+, при этом участие в нем бесплатное. Участники турнира смогут сразиться в игровые приставки Super Mario, Mortal Kombat и Танчики (для победителей подготовлены специальные призы). Специальные гости праздника – Владимир Маркин и группа «Трудное детство».

Также для всех гостей турнира будет доступна фан-зона с дополнительными играми: настольный хоккей, настольный футбол, тетрис, морской бой, кубик рубик и большое количество сюрпризов, которые напомнят счастливые моменты детства.

А 17 июня на сцене RED ARENA пройдет грандиозный музыкальный фестиваль «Первый LIVE. ZIVERT». Гостей ждут горячие хиты от любимых исполнителей, зажигательная невероятная атмосфера. И новые уникальные музыкальные явления с ошеломительной и неподражаемой ZIVERT и шоу-программой других топовых артистов.

Билеты на музыкальный фестиваль «Первый LIVE. ZIVERT» можно приобрести здесь.

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30 июня на одной из площадок игорной зоны пройдет турнир ACA Young Eagles 37. Мировая лига смешанных единоборств ACA проведет грандиозное спортивное шоу в RED ARENA. В главном бою вечера встретится боец из Сибири Михаил Погодин против одного из самых талантливых молодых бойцов из Кыргызстана Калыбека Арзыкула по прозвищу «Акула».

В со-главном бою сойдутся представители тяжелого дивизиона: устрашающего своей ударной мощью белоруса Марселя Сычева встретит в клетке Шадид Рашидов из Краснодара. Также в главном карде зрителей ожидает очень интригующее противостояние в полулегком весе: сойдутся два ярко выраженных нокаутера с 90%-ной статистикой финишей Орца Сайдулаев и Исмаил Келеметов. Болельщиков ожидают 16 ярких боев с участием топовых и самых перспективных спортсменов АСА.

Билеты на турнир можно найти здесь.

Что еще ждет гостей игорной зоны «Красная Поляна» в июне? Вот афиша:

4 июня — концерт Mary Gu в казино «Бумеранг» . Сама Mary Gu свой стиль и жанр описывает как «лиричный думающий поп». Вход свободный.

10 июня — спектакль «Игроки» : знаменитая поставка по пьесе Н. В. Гоголя в театре «В игре». Зрителей ждет виртуозно закрученный сюжет и мастерская игра популярных актеров театра и кино.

С 16 по 25 июня — летний этап турнира Sochi Poker Festival в Покерном клубе Сочи. Гости фестиваля уже сейчас могут оценить заманчивое расписание, состоящее из 30 кубковых турниров и 22 сателлитов.

17 июня — Турнир по американской рулетке , шоу-программа и живая музыка в «Казино Сочи». Гарантированный призовой фонд турнира: 50 000 у. е.

29 июня — концерт RASA, авторов знаменитого хита про пчелу и пчеловода. Популярный коллектив представляет супружеская пара — Виктор Поплеев и Даша Шейко.