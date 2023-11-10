«Играй в Москву»: как превратить семейную прогулку в увлекательную игру

Каникулы — долгожданное время для детей и головоломка для взрослых. Мне нужно было прогуляться по Москве с крестником Данилой, но так, чтобы 9-летнему ребенку было весело и интересно. В этом мне помог проект «Играй в Москву».

RUSSPASS давно стал моим надежным помощником в подборке идей для отдыха и досуга: я активно пользуюсь готовыми маршрутами с сайта и составляю собственные с помощью конструктора. А еще нахожу необычные места для прогулок по Москве и слушаю бесплатные аудиогиды. Но то, что увлекает меня, не обязательно понравится ребенку.

Мой девятилетий крестник экскурсиям предпочитает играть футбол с ребятами и смотреть мультфильмы, поэтому для совместной прогулки по Москве мне предстояло придумать увлекательный квест. На помощь пришла программа «Играй в Москву» — один из проектов RUSSPASS. На странице программы размещено несколько маршрутов разной тематики и продолжительности. Я выбрала «Игры чемпионов»: локации в нем связаны с активным образом жизни, спортом и олимпийским движением — все это интересует моего крестника.

Мы начали наше путешествие со смотровой площадки на Воробьевых горах: вид отсюда действительно впечатляет, даже если видел его сто раз. Я показала крестнику стадион «Лужники», который он сравнил с «летающей тарелкой» и пообещала, что в конце нашей сегодняшней экскурсии мы обязательно там побываем. Потом мы прокатились на канатной дороге прямо над Москвой-рекой и зашли в Центр комплекса ГТО, где нас мотивировали больше заниматься спортом.

По дороге к стадиону «Лужники» мы увидели памятники Льву Яшину и Виктору Харламову на Аллее славы: юному болельщику уже знакомы эти имена, поэтому Данила рассматривал скульптуры с большим интересом и делал фото. Дальше нас ждала увлекательная экскурсия по стадиону: я освежила свои знания об этом легендарном месте, а мой крестник был в восторге от того, что побывал на площадке, где совсем недавно проходил Чемпионат мира по футболу и играли его любимые спортсмены.

Еще мне очень понравилось, что у маршрута есть миссия: во время нашего путешествия мы помогали мальчику из Древней Греции по имени Диагор. По легенде он мечтает стать олимпийским чемпионом, а Зевс решил испытать его и отправил в наше время. Теперь он должен пройти испытания и доказать, что достоин почетного титула. Мой крестник с удовольствием включился в эту игру: на время прогулки Диагор стал его виртуальным другом, которому он охотно помогал с заданиями.

Московская канатная дорога Фото: Фото пресс-службы Мостуризма

Совместное прохождение маршрута помогло нам с крестником найти общий язык. Мы получили много ярких впечатлений, а еще я отметила, что такое путешествие тренирует мышление и учит ребенка принимать самостоятельные решения. Это отличный способ поднять настроение себе и ребенку, узнать много нового или освежить свои знания о городе и его достопримечательностях.

Для прохождения миссии-маршрута потребуется примерно час времени и карта. Ее электронная версия есть на сайте «Играй в Москву», а получить бумажный вариант можно в точках, которые указаны на сайте программы: это отели, туристско-информационные центры Москвы и объекты посещения (например, ВДНХ и Московский зоопарк). В посещенных объектах на маршруте вы получаете специальные наклейки. Если выполнить все задания и зайти в ТИЦ Москвы, можно получить сувенир за прохождение маршрута.

Стадион Лужники Фото: Фото пресс-службы Мостуризма

Помимо «Игр чемпионов», на сайте представлены еще 4 тематических маршрута: «Тайны зеленой планеты» посвящены жизни в мегаполисе и гармонии с природой, маршрут «Вернуть Зорц» позволит прогуляться по фэнтези-стране, миссия «Возрождение Алдумара» дает возможность больше узнать о жизни на Земле, а маршрут «Путь героя» поможет вывести героическую формулу. Выбирайте маршруты по интересам на сайте RUSSPASS и гуляйте всей семьей!

Елена Титок