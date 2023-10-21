Как открыть Москву заново

У Москвы есть хорошо устоявшийся образ. Все знают про Кремль, Красную площадь, парк Горького, Большой театр и Храм Христа Спасителя. Но красоты столицы не заканчиваются на списке обязательных к просмотру туристических достопримечательностей. Иногда в Москве можно обнаружить совершенно неожиданные, но впечатляющие места.

Я родилась и выросла в Москве. Мне всегда казалось, что я прекрасно знаю родной город: раньше я нередко показывала его достопримечательности друзьям-иностранцам. Но оказывается, в столице много таких мест, куда не всегда добираются даже коренные москвичи.

Недавно я наткнулась в рекомендациях на канал RUSSPASS.Москва и увидела интересный пост с подборкой необычных столичных дворов. Тема меня заинтересовала, и я перешла по ссылке на материал RUSSPASS Журнала с описанными локациями. Оказалось, что в Хохловском переулке за домом служителей Коллегии иностранных дел находится целый арт-квартал, а в дворике Музея архитектуры им. Щусева хранятся чугунные барельефы Триумфальной арки Осипа Бове.

Я с удовольствием прогулялась по описанным в тексте локациям: с погодой как раз повезло — день выдался сухим и довольно теплым. Память смартфона пополнилась интересными снимками. Особенно интересно оказалось изучать детали: например, скульптурную композицию с бюстом Екатерины II из подмосковного имения графа Петра Румянцева-Задунайского, которая нашлась в дворике МуАра. После таких интересных открытий я решила прочитать еще несколько материалов Журнала, и была приятно удивлена: все они небанальные и действительно познавательные.

Например, из статьи про старую Москву я заново открыла Пречистенку — улицу, по которой хожу почти каждый день. Для меня стало открытием, что усадьба напротив Московского пожарного депо принадлежала поэту Денису Давыдову, и он даже посвятил ей стихотворение. Не менее интересной оказалась и подборка тайных красот Москвы: это готовый маршрут для тех, кто интересуется историей и архитектурой столицы.

Пречистенка Фото: Фото пресс-службы Мостуризма

RUSSPASS Журнал помог мне собрать целую коллекцию интересных идей для отдыха, причем, не только в Москве: материалы здесь есть о локациях по всей России. Ну и в избранное сайт, конечно, тоже добавила: надеюсь, скоро хороших подборок на нем станет еще больше.

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Елена Титок