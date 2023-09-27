Москва и Подмосковье: планируем выходные грамотно

Обычно на выбор локаций и составление идеального маршрута выходного дня уходит много времени. К счастью, упростить жизнь путешественникам помогают цифровые сервисы, которые предлагают различные возможности: от бронирования билетов до составления маршрутов. Есть даже такие, где есть все и сразу: например, сервис для планирования путешествий RUSSPASS.

Я живу между Москвой и загородным домом, поэтому меня интересуют достопримечательности как в пределах МКАДА, так и за ним. Обычно на то, чтобы выбрать действительно интересные места, уходит много времени: нужно посмотреть, выбрать, забронировать, а еще разобраться, как туда добираться. На этот раз я решила проверить, что интересного на Востоке и Юго-Востоке столицы и области. Для этого я использовала конструктор путешествий от RUSSPASS, который помог мне составить оптимальный маршрут.

Пока погода позволяет, я решила сделать упор на дворцах и парках. Зарегистрировалась на сайте RUSSPASS и по фильтру отсортировала все места в Москве по выбранным мной категориям. На первый день я запланировала две московских локации – Екатерининский дворец в Лефортово и знаменитую усадьбу Кусково. Первый привлек меня своим сравнением с Версалем. Особенно впечатляет каменный дворец с величественными коринфскими колоннами. Кусково, на мой взгляд, одна из самых красивых московских усадеб. К ней прилегает просторный парк, в котором особенно приятно пошуршать опавшими желтыми листьями.

Кусково Фото: Фото пресс-службы Мостуризма

На вторую половину дня я оставила парк при усадьбе в подмосковном селе Быково. Конструктор путешествий сообщил мне время в пути между выбранными точками и заботливо построил самый короткий маршрут. Перед началом путешествия я сомневалась, как именно ехать: на машине или на общественном транспорте. Конструктор позволяет посмотреть оба варианта и выбрать оптимальный – я остановилась на личном транспорте. Самое удобное, что план уже содержит карту со всеми необходимыми данными — кратким описанием объектов, временем их работы и адресами. Если требуется входной билет, купить его можно, не покидая сайт.

Быково Фото: Алена Устинович / фотохостинг rtraveler.ru

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Еще мне очень понравилось, что маршрут можно самостоятельно редактировать: например добавлять новые точки для посещения, и делиться им с друзьями, если вы планируете совместную поездку.

Второй день я решила провести в подмосковной Балашихе. Несмотря на то, что я живу неподалеку, я не все знала об интересных местах этого города. Конструктор путешествий показал их мне, согласно выбранному фильтру – дворцы и парки. 40 минут я погуляла по живописной, но заброшенной усадьбе Пехра-Яковлевское, после чего прошлась по парку «Пехорка», любуясь его очаровательными пушистыми обитателями — белочками.

С выбором ресторана для обеда конструктор тоже помог, предложив мне три варианта на выбор. Удобно, что забронировать столик на выбранную дату и время тоже можно на сайте. После плотного перекуса я успела заглянуть в еще одну усадьбу – Горенки. Это величественное место производит очень приятное впечатление, хотя реставрация здесь точно лишней не будет.

Колоннада в усадьбе Горенки Фото: Andrey Sklyarenko / фотохостинг rtraveler.ru

Всего за одни выходные можно открыть для себя сразу несколько новых мест и получить яркие впечатления от прогулок. А чтобы составить маршрут грамотно, достаточно воспользоваться конструктором путешествий на сайте или в приложении RUSSPASS. Кстати, на сайте размещены уже готовые маршруты «Москва+Подмосковье: два ритма идеального путешествия». Можно выбрать один из них и наслаждаться насыщенной поездкой.

Елена Титок