Москва новогодняя: аудиоэкскурсии по праздничной столице

В декабре так хочется чудес и волшебства! Лучший способ создать себе праздничное настроение — пройти по нарядным улицам столицы и узнать их историю.

Я живу в ближайшем Подмосковье и очень люблю гулять по украшенной гирляндами Москве. В новогоднем разделе сервиса планирования путешествий RUSSPASS есть множество идей для тех, кто предпочитает самостоятельно исследовать столицу. Бесплатные аудиоэкскурсии сделают путешествие познавательным: из специальных зимних выпусков можно узнать историю празднования Рождества в России или вспомнить, как отмечали Новый год в Советском Союзе.

Я решила сделать свою прогулку по Москве немного ностальгической и выбрала аудиоэкскурсию «Советский Новый год». Она начинается на Манежной площади и рассчитана примерно на полчаса. Я услышала историю создания «Часов мира», затем пошла на Красную площадь, где развернулась новогодняя ярмарка.

Площадь Революции Фото: Фото пресс-службы Мостуризма

Потом пришло время немного согреться: я зашла в украшенный к празднику ГУМ, послушала про его историю и архитектуру. Дальше маршрут проходит мимо знаменитого Дома Союзов: именно здесь, в Колонном зале, устраивали известную на всю страну новогоднюю Елку. Потом я посетила два интересных музея, которые вызвали у меня очень приятные и теплые воспоминания. В Музее детства в Центральном детском мире увидела точно такую же куклу-неваляшку, какая была у меня в детстве. В Музее советских игровых автоматов с удовольствием поиграла в «Морской бой». В общем, полное погружение в детство!

Манежная улица

Если вам тоже хочется ненадолго повернуть время вспять, очень рекомендую аудиоэкскурсию «Советский Новый год». Кстати, она не единственная в специальном зимнем разделе RUSSPASS: больше узнать о праздничных традициях столицы можно из подкастов «Рождество в Москве» и «Новогодняя Москва». Я обязательно пройду по этим маршрутам на предстоящих длинных выходных.

И, конечно, всем, кто планирует устроить себе незабываемые каникулы, стоит заглянуть в новогодний раздел сервиса RUSSPASS. Там много интересных идей и выгодных предложений, включая скидки на музеи и комплименты от ресторанов. Здесь есть и афиша мероприятий: можно выбрать удобную дату и посмотреть, какие концерты, мастер-классы или другие события пройдут в столице в этот день.