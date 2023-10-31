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№ 4(8)

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Russian Traveler №4(8) 2023
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Фототурнир: Красочный октябрь

№ 4(8)

Сентябрь-ноябрь

Russian Traveler №4(8) 2023
Фототурнир: Красочный октябрь
Фототурнир: Красочный октябрь

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Новая главная RUSSPASS. Что изменилось?

Фото: Фото пресс-службы Мостуризма

Бизнес-квартал «Арма»

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Сервис RUSSPASS появился три года назад как городской проект. За это время он вырос до цифровой туристической экосистемы страны, где сегодня представлено уже более 30 тысяч предложений. Портал развивается и растет вместе с туристической отраслью. Недавно на сайте произошли изменения на главной странице: какими новшествами теперь могут воспользоваться любители путешествий?

С новой главной страницей навигация среди тысяч объектов и предложений стала еще проще. Теперь при помощи RUSSPASS вы можете полностью спланировать свое путешествие — от покупки билетов на транспорт до бронирования жилья и выбора маршрута. Очень удобно, что на новой главной странице появилась отдельная поисковая строка с основными категориями продуктов RUSSPASS: «Места и события», «Экскурсии», «Жилье», «Рестораны», «Авиабилеты» и «Ж/Д билеты». При выборе любой из них сервис выдаст самые популярные предложения категории в зависимости от вашего запроса: например, туристические направления, маршруты, подборки лучших кафе и многое другое.

А еще в поисковой строке можно выбрать раздел «Рекомендации» — в нем представлены уже готовые варианты путешествий с интересными подборками: останется только определиться, какой из них вам по душе.

Одно из главных обновлений сервиса — возможность выбора направления путешествия прямо на главной странице. Обратите внимание на окно с предложением городов и регионов, которое расположено перед поисковой строкой. При выборе направления автоматически обновляются подборки четырех категорий: «Места и события», «Экскурсии», «Жилье» и «Рестораны». В зависимости от вашего запроса сервис покажет самые популярные музеи, рестораны, маршруты для прогулок и другие предложения RUSSPASS в выбранном регионе или городе. Для Москвы также доступен событийный календарь с актуальными городскими мероприятиями: не придется долго искать, куда сходить в отпуске или на выходных. 

На интерактивной карте отмечены рекомендованные сервисом объекты для посещения в выбранном регионе. Так стало гораздо легче находить интересные достопримечательности рядом с вашим местоположением или в интересующем вас районе. Помимо музеев, вы также можете искать рестораны и гостиницы.

 А еще на главную вывели бонусы программы лояльности. Их начисляют за покупку билетов и бронирование отелей на сайте, а также за оценку мест и предложений сервиса. Вы можете потратить их на посещение выставок, музеев и в магазинах-партнерах RUSSPASS.

Добавляйте сайт russpass.ru в закладки, регистрируйтесь и используйте все возможности цифровой экосистемы RUSSPASS при планировании путешествий и досуга по всей России.

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