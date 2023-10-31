Новая главная RUSSPASS. Что изменилось?

Сервис RUSSPASS появился три года назад как городской проект. За это время он вырос до цифровой туристической экосистемы страны, где сегодня представлено уже более 30 тысяч предложений. Портал развивается и растет вместе с туристической отраслью. Недавно на сайте произошли изменения на главной странице: какими новшествами теперь могут воспользоваться любители путешествий?

С новой главной страницей навигация среди тысяч объектов и предложений стала еще проще. Теперь при помощи RUSSPASS вы можете полностью спланировать свое путешествие — от покупки билетов на транспорт до бронирования жилья и выбора маршрута. Очень удобно, что на новой главной странице появилась отдельная поисковая строка с основными категориями продуктов RUSSPASS: «Места и события», «Экскурсии», «Жилье», «Рестораны», «Авиабилеты» и «Ж/Д билеты». При выборе любой из них сервис выдаст самые популярные предложения категории в зависимости от вашего запроса: например, туристические направления, маршруты, подборки лучших кафе и многое другое.

А еще в поисковой строке можно выбрать раздел «Рекомендации» — в нем представлены уже готовые варианты путешествий с интересными подборками: останется только определиться, какой из них вам по душе.

Одно из главных обновлений сервиса — возможность выбора направления путешествия прямо на главной странице. Обратите внимание на окно с предложением городов и регионов, которое расположено перед поисковой строкой. При выборе направления автоматически обновляются подборки четырех категорий: «Места и события», «Экскурсии», «Жилье» и «Рестораны». В зависимости от вашего запроса сервис покажет самые популярные музеи, рестораны, маршруты для прогулок и другие предложения RUSSPASS в выбранном регионе или городе. Для Москвы также доступен событийный календарь с актуальными городскими мероприятиями: не придется долго искать, куда сходить в отпуске или на выходных.

На интерактивной карте отмечены рекомендованные сервисом объекты для посещения в выбранном регионе. Так стало гораздо легче находить интересные достопримечательности рядом с вашим местоположением или в интересующем вас районе. Помимо музеев, вы также можете искать рестораны и гостиницы.

А еще на главную вывели бонусы программы лояльности. Их начисляют за покупку билетов и бронирование отелей на сайте, а также за оценку мест и предложений сервиса. Вы можете потратить их на посещение выставок, музеев и в магазинах-партнерах RUSSPASS.