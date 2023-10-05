Новый туристический тренд: исследование своего района

Москва — настолько большой и многогранный город, что сделать новые открытия можно даже в районе, где живешь много лет. Достаточно найти хорошего гида, который составит небанальный маршрут, или послушать интересную аудиоэкскурсию, гуляя по давно знакомым местам.

Недавно я узнала о конкурсе авторских маршрутов «Покажи Москву!», который уже четыре года проводится в столице. Участвовать могут все желающие: от профессионалов до активных горожан любого возраста. Все, что требуется — подготовить интересный сценарий экскурсии по одному или нескольким районам Москвы.

Я отправилась на сайт RUSSPASS, чтобы изучить маршруты победителей, и была приятно удивлена: выбор прогулок впечатляет. Маршруты покрывают все районы столицы: каждый из них размещен на сайте журнала RUSSPASS вместе с картой. Можно, например, прогуляться по Лефортово и открыть для себя разные исторические эпохи этого района. Или прокатиться по Большому кольцу, чтобы найти ответы на вопросы автора прогулки «Загадки БКЛ». Экскурсия «От Метрополя до Макдональдса: история московской еды» понравится тем, кто увлечен гастрономией и ресторанной жизнью.

Высотка на Котельнической набережной Фото: Фото пресс-службы Мостуризма

Если же вы предпочитаете не просто гулять, но еще и слушать что-то интересное, рекомендую присмотреться к разделу аудиоэкскурсий от RUSSPASS. Они поделены на тематические блоки: «Культура и искусство», «Легендарные места», «Вокруг и около Кремля» и другие.

Во время своей недавней прогулки по усадьбе Кусково я наслаждалась аудиогидом «Выходной в русском Версале» — что приятно, абсолютно бесплатным и очень познавательным. Информация подается доступном языком, в оптимальном темпе, без лишней «воды», поэтому хорошо воспринимается. Все аудиоэкскурсии собраны на специальной странице RUSSPASS.

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Елена Титок